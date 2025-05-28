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«Ростелеком» внедряет голосовые ИИ-сервисы в медицинских учреждениях Среднего Урала

«Ростелеком» внедряет в Свердловской области современные системы поддержки пациентов на базе искусственного интеллекта. Новый сервис, получивший имя «Екатерина» в честь столицы Урала, уже доступен жителям региона по единому номеру 122. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Главная задача голосового помощника – сделать предоставление медицинских услуг более удобным и доступным для уральцев. Система позволяет снизить нагрузку на регистратуры и контактные центры больниц и поликлиник, сократить время ожидания ответа и оптимизировать сервис.

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Технологии искусственного интеллекта открывают новую эру в организации медицинского обслуживания. Виртуальный голосовой ассистент от “Ростелекома” становятся ключевым звеном в создании экосистемы современного здравоохранения. Благодаря инновационному решению коммуникация между пациентами и лечебными учреждениями выходит на качественно новый уровень. Безусловно, внедрение умного ассистента – важный шаг к медицине будущего, ориентированной на ключевые потребности населения. Сегодня мы закладываем основу для трансформации регионального здравоохранения, выводя сферу на уровень национальных стандартов цифровизации».

«Екатерина» помогает пациентам записаться на прием к доктору, информирует о диспансеризации и напоминает о предстоящем посещении врача за сутки до назначенного времени. При подтверждении визита робот вежливо благодарит, а в случае изменения планов предлагает удобные варианты переноса или отмены записи. Особенно важно, что умная система постоянно совершенствуется и адаптируется под реальные потребности абонентов.

Разработанный «Ростелекомом» голосовой ассистент может применяться не только в здравоохранении, но и в таких сферах, как жилищно-коммунальное хозяйство, пассажирские перевозки, розничная торговля и гостиничный бизнес, улучшая качество обслуживания клиентов и оптимизируя рабочие процессы.

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