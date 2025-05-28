«МТС Линк» и НИТУ МИСИС подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации образования

«МТС Линк», компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, и Национальный исследовательский технологический университет МИСИС подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации образования, подготовки кадров и научно-исследовательской деятельности. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Партнерство направлено на развитие учебных и научных инициатив, а также укрепление связей между университетской и профессиональной средой. В рамках соглашения стороны планируют совместную работу над образовательными программами и исследовательскими проектами, а также участие специалистов «МТС Линк» в учебном процессе и проведение тематических мероприятий. Это позволит выстраивать подготовку специалистов с опорой на реальные потребности работодателей, а также создавать практико-ориентированные форматы обучения на стыке образования, науки и бизнеса.

Соглашение также предусматривает проведение совместных мероприятий — лекций, форумов, конференций, круглых столов и конкурсов для студентов и преподавателей.

«Мы в «МТС Линк» поддерживаем образовательную отрасль и охотно делимся экспертизой с учебными заведениями. МИСИС готовит специалистов, которые будут определять технологическое будущее нашей страны. Чтобы быть востребованными в профессии, студентам важно не только хорошо знать предмет, но и разбираться в том, как устроена отрасль, какие задачи стоят перед ней и как их решают в реальных проектах. Наше сотрудничество с МИСИС поможет выстроить этот мост между теорией и практикой — в обе стороны. Для нас это партнерство — возможность лучше понимать, как мыслят будущие специалисты, чего они ждут от профессии и работодателя и получать на выходе более подготовленных к реальной работе кандидатов», — отметила руководитель по работе с организациями образования «МТС Линк» Ольга Артеменко.