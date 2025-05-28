ИТ-компания Sign.Me обновила сервис электронной подписи «Сайн.Клик»

За последние месяцы в сервисе электронной подписи «Сайн.Клик» от ИТ-компании Sign.Me появились новые функции: кабинет сотрудников, проверка подписи, «Сбер ID» и подписание из CRM. Рассмотрим подробнее каждую функцию. Об этом CNews сообщили представители Sign.Me.

«Сайн.Клик» – сервис электронного подписания документов в сегменте B2C с простым пользовательским путем. Он подходит для любого бизнес-процесса, где есть взаимодействия с физлицами: клиентами, сотрудниками или контрагентами. Документы подписываются усиленной электронной подписью (УНЭП), защищенной криптографией. Такую подпись невозможно взломать или подделать.

Подтверждение данных подписантов через «Сбер ID»

При отправке документа на подпись бизнес может запросить подтверждение личности подписанта через банк. Система проверит корректность заполнения данных контрагента и отправит уведомление о результате проверки. Подписанту придет SMS со ссылкой, по которой он сможет войти через «Сбер ID» и просмотреть содержимое документов. Подписать их он сможет только после успешной проверки.

Применение «Сбер ID» – опциональная настройка для бизнеса. Подписание документов также будет доступно и без входа через банк. Это дополнительный контур защиты, который может использоваться по согласованию сторон. Такая функция повысит прозрачность документооборота между контрагентами и даст дополнительные гарантии подписантам документов.

Кабинет сотрудников

В Sign.Me создано единое рабочее пространство, чтобы сотрудники компании из разных подразделений могли отправлять и подписывать документы. В «Сайн.Клик» руководитель сможет определять уровень доступа, приглашать сотрудников в систему, создавая департаменты или отделы.

Как это происходит: 1. Руководитель или доверенное лицо с основного аккаунта создает пригласительные ссылки для подключения сотрудников. 2. При создании ссылки выбираются настройки, которые будут применены к аккаунтам сотрудников, и количество вступлений. Например, по одной пригласительной ссылке можно подключить целый отдел. 3. Каждый сотрудник в момент вступления может авторизоваться через «Сбер ID». Внутри рабочего пространства компании он распределяется в отдел с преднастроенными правами доступа и историей подписанных документов. Например, сотрудник отдела сопровождения клиентов будет видеть только документы, которые подписываются в его подразделении. При этом руководитель с основного аккаунта имеет доступ ко всем документам, которые подписываются в компании.

Такой подход поможет организовать документооборот, хранить все файлы в удобном месте, сделать работу сотрудников эффективнее и увеличить прибыль бизнеса за счет грамотно выстроенных процессов и повышения скорости обработки информации.

Бесплатный сервис проверки ЭП

Проверить любую усиленную электронную подпись (УНЭП или УКЭП), выпущенную не только в сервисах Sign.Me, можно в сервисе проверки. Для этого нужно два шага: загрузить подписанный документ и файл формата sig. Если документ был подписан в сервисе «Сайн.Клик», дополнительно нужно загрузить публичный ключ pub, который создается в результате подписания. После проверки пользователь получит информацию о том, относится ли подпись к выбранному документу, а также данные о времени и дате подписания. Протокол проверки будет содержать полную информацию о подписании. Сервис проверки подписи носит информационный характер.

Подписание из CRM-системы

Все сервисы Sign.Me можно использовать в «Битрикс24» и в «1С». В CRM-системе «Битрикс24» отправить документ на подпись можно из трех сущностей: «Сделки», «Контакты» или «Компании», предварительно установив расширение Sign.Me из «Маркета» «Битрикс24». Пользователи могут загружать документы с компьютера или из CRM и в один клик отправлять контрагентам на подпись. Для подписания документов с клиентами в «1С Бухгалтерия» и «1С Документооборот» необходимо установить расширение Sign.Me и провести базовые настройки, а в «Битрикс24» – иметь подписку на «Маркетплейс». После чего сотрудники могут отправлять документы на подписание прямо из корпоративной системы. Документы после подписания будут храниться в «Битрикс24» или «1C», там же можно будет проверить их статус и найти необходимый договор через поиск по ключевым словам. Клиентский путь будет таким же, как и в случае использования любого сервиса Sign.Me без интеграции. Работа с сервисами через CRM-систему позволяет сотрудникам подписывать документы онлайн бесшовно, не покидая привычную корпоративную систему.

Какие документы можно подписывать в «Сайн.Клик»

В «Сайн.Клик» бизнес может подписывать со своими клиентами и сотрудниками практически все повседневные документы, например: договоры оказания услуг, допсоглашения, кадровые и административные документы, акты, накладные, ваучеры, страховки, заявления, сметы, заказ-наряды, согласия на обработку персональных данных, техзадания и др.

Нельзя подписывать при помощи УНЭП в «Сайн.Клик»: сделки с НДС, счета-фактуры, документы для передачи в госреестры, например, Росреестр. Для этого, по требованию законодательства, используется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Также не получится подписать некоторые документы, связанные с охраной труда и кадровыми вопросами, такие как акты о несчастном случае на производстве, приказы об увольнении, инструктаж по охране труда. Согласно законодательству, их необходимо подписывать собственноручно на бумаге. В других сценариях применения «Сайн.Клик» будет достаточно.

Как зарегистрироваться и использовать

Путь бизнеса: зарегистрироваться в «Сайн.Клик»; оплатить пакет документов; загрузить документ и отправить его на подписание; клиент подписывает документ, бизнес получает его на подпись в личном кабинете; архив с документами, подписанными в сервисе «Сайн.Клик», направляется на почту всем подписантам.

Путь клиента: подписант получает ссылку по SMS, читает документы и подписывает их.

Для новых пользователей действует промотариф: подписать пять первых документов в сервисе «Сайн.Клик» теперь можно за 1 руб.