Health&Nutrition перенесла планирование и управление цепями поставок на отечественную IBP-платформу

Health&Nutrition (H&N), лидер рынка молочных продуктов в России, завершила очередную фазу внедрения российской IBP-платформы Jume.

Поиски нового решения H&N начала за полтора года до отключения ряда иностранных бизнес-систем, таких как SAP IBP и др. Тендер на локализацию был объявлен летом 2023 г. Компания искала отечественную платформу, чтобы на ее основе решить текущие задачи, а в стратегической перспективе выстроить весь процесс интегрированного планирования.

Победителем тендера стала компания Jume со своей интеллектуальной платформой, которая позволяет реализовать любой модуль IBP без ограничений на количество пользователей и объема данных.

Одним из условий конкурса был жесткий дедлайн: запуск первых модулей должен был состояться в ноябре 2023 г. От исполнителя ожидалась готовность к параллельному внедрению: одновременно требовалось воссоздать и усовершенствовать на новой платформе необходимый функционал, а также интегрировать решение с действующими ИТ-системами.

В объединенной команде проекта было задействовано порядка 70 человек. Внедрение сопровождалось кастомизацией в соответствии со спецификой бизнеса H&N (скоропортящиеся продукты). На сегодняшний день реализованы пять программных модулей: планирование и оптимизация промо-планов на уровнях от торговой сети до торговой точки; прогнозирование спроса; планирование межскладских перемещений и перераспределение готовой продукции в системе складов; сквозное производственное планирование (баланс производства, снабжения, сбыта и распределение товаров); планирование страховых запасов с симулятором затрат.

На платформе одновременно работают 200+ пользователей. Локализация позволила в рекордно короткие сроки поддержать процессы планирования без потери функционала, а наличие интеллектуальных компонентов привели к повышению эффективности бизнеса, включая: снижение затрат на закупку основного сырьевого компонента – молока – на 1%; снижение просрочки готовой продукции на 30-40%; повышение уровня сервиса на 3 п.п.

Внедрение промо-оптимайзера позволило сократить промо-бюджет компании на 1-2% без потери объемов выручки. Процент ошибок при переносе данных между системами существенно уменьшился, при этом внесение корректировок занимает не более 2–3 секунд.

«Мы долго искали решение, которое позволит объединить все необходимые для планирования бизнес-процессы на единой платформе, функционально быть не хуже зарубежных аналогов и соответсововать нашим потребностям в развитии, – сказал Владислав Дегтярь, IT Application Director, H&N. – Но далеко не все представленные на IPB рынке продукты способны стать основой для таких преобразований. Функциональные характеристики и интеллектуальность платформ, а также высокий профессионализм команды вендора делают Jume оптимальным технологическим решением для построения IBP».

Алексей Колотников, директор по обработке и анализу данных (CDO), H&N: «Для компании, которая имеет дело со скоропортящимися продуктами, качество планирования и точность прогнозирования имеют огромное значение, поскольку влияют на большинство показателей эффективности бизнеса – логистические издержки, уровень сервиса, стоимость рабочего капитала, норму прибыли. Новая система значительно повышает нашу конкурентоспособность и готовность к вызовам рынка».

«Руководство H&N решилось на смелый шаг − перенести разрозненные процессы планирования в единую платформу. Я очень рад тому, что Jume стал участником не рядового проекта, а многолетней программы цифровизации. Совместными усилиями мы доказываем на практике реализуемость и эффективность таких глобальных проектов», – сказал Гурген Мелконян, генеральный директор Jume.

В дальнейшем команда вендора займется развитием функционала уже работающих модулей, а также внедрением новых блоков для планирования и управления цепями поставок H&N.