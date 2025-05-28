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«Бюро цифровых технологий» представило платформу «Вираж» для управления спортивными аренами

Компания «Бюро цифровых технологий» разработала ИИ-платформу «Вираж» — решение для цифрового управления спортивными объектами, включая стадионы и многофункциональные арены. Платформа объединяет модули билетов, CRM, маркетинга, аналитики и операционного планирования. Об этом CNews сообщили представители «Бюро цифровых технологий».

В большинстве российских спортивных объектов процессы по-прежнему ведутся вручную или с использованием разрозненных систем. Бизнес-процессы фиксируются в мессенджерах, чек-листы составляются в Excel, часть задач — на бумаге. Как отмечают разработчики, подобный подход не позволяет обеспечить прозрачность и эффективность в управлении, особенно при подготовке событий, не входящих в регулярный календарь, таких как концерты или деловые мероприятия.

«Управление аренами в стране до сих пор основывается на локальных решениях, не интегрированных между собой. Даже в ведущих клубах процессы координируются вручную, что делает невозможным системный подход к развитию объектов», — сказал основатель компании Виталий Зарубин.

Разработка «Виража» началась в 2024 г. Команда исходила из необходимости создать не узкоспециализированный продукт (например, CRM или билеты), а интегрированную платформу, охватывающую всю деятельность арены.

В платформу входят: ИИ-модуль маркетинга: динамическое ценообразование, рекомендации по аудиториям, автоматизация кампаний; CRM: аналитика по болельщикам, программы лояльности, реферальные и бонусные механики; операционная автоматизация: планирование мероприятий, шаблоны процессов, чек-листы по ролям; учет доходов и расходов, отчетность, бизнес-аналитика по всем направлениям деятельности; интеграции: рестораны, парковки, e-commerce, билетно-пропускные системы.

Платформа работает как единый интерфейс управления ареной. Внутри одной системы обеспечивается связь между блоками — от планирования и маркетинга до доходов и логистики. Согласно данным компании, реализация «Виража» позволяет снизить объем ручных операций, устранить дублирование данных и сократить сроки подготовки мероприятий до 30–40%.

«Мы фокусировались на решении прикладных задач: чтобы менеджер по маркетингу видел данные по сегментам, логист знал заполненность по зонам, а директор арены — динамику выручки. Все в одном месте», — сказал Виталий Зарубин.

Среди пользователей платформы уже — футбольные и хоккейные клубы. Стоимость внедрения и использования системы — от 130 до 250 тыс. руб. в месяц. Возможны форматы как SaaS, так и on-premise с лицензией и поддержкой.

Разработка продолжается: в планах команды — расширение аналитических возможностей, интеграции с парковочными системами и цифровыми пропусками, а также расширение конструктора механик лояльности.

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