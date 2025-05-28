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Бизнес Подмосковья теперь может оспорить решение по лицензии на алкоголь через регпортал

На портале госуслуг Московской области появилась новая опция. Теперь юридические лица, которые ранее воспользовались услугой по оформлению лицензий на продажу алкоголя, могут обжаловать решение ведомства онлайн, если не согласны с ним. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В услуге по выдаче лицензий на розничную продажу алкоголя появилась новая процедура. В рамках досудебного обжалования теперь можно в электронном виде подать жалобу на решение органа власти. Для этого нужно только заполнить онлайн-заявление и дождаться ответа в личном кабинете на региональном портале», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Услуга для юридических лиц «Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции» доступна на региональном портале в разделе «Развитие бизнеса» – «Лицензирование и разрешения». Чтобы воспользоваться новой подуслугой «Досудебное обжалование», следует авторизоваться через ЕСИА юрлица, открыть страницу услуги и выбрать цель обращения «Процедура досудебного обжалования в рамках исполнения государственной услуги “Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на территории Московской области”». После этого необходимо заполнить электронную форму и направить заявку на рассмотрение.

С января по апрель 2025 г. услугой по оформлению лицензий на алкоголь воспользовались более 1,3 тыс. раз.

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