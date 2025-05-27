CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

«Почта России» переводит в цифру корреспонденцию ПИК

«Почта России» оцифровывает основной объем исходящей юридически значимой корреспонденции ПИК, это позволяет девелоперу вместо бумажных писем отправлять простые и заказные в электронном виде, сохраняя юридическую значимость сообщений, и экономит время и ресурсы. Сотрудники центра оцифровки «Почты России» сканируют отправления, которые далее через API передаются адресатам с соблюдением всех норм кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Объем обрабатываемой корреспонденции ПИК будет доходить до 50 тыс. страниц в квартал. Согласно внутренним исследованиям «Почты России», оцифрованный документооборот сокращает общее время обработки документации на 25%.

До конца 2025 г. партнеры планируют перевести в электронный формат входящую корреспонденцию ПИК, которую доставляет «Почта России». Оцифровываться также будут письма, поступающие филиалам в регионах присутствия и застройщикам, являющимся частью группы ПИК. Это «Почта России» реализует с помощью сервиса «Оцифровка письменной корреспонденции». Электронные копии писем проще распределять, сортировать, а также контролировать их получение конкретным адресатом. Кроме того, исчезает риск утраты или порчи.

«Все больше наших клиентов переходит на электронные заказные письма, оценив удобство и эргономичность сервиса. Перевод корреспонденции в цифровой формат сокращает временные затраты и упрощает управление документооборотом, обеспечивая безопасность передачи юридически значимых сведений между сторонами», — сказал первый заместитель генерального директора «Почты России» Максим Цыпин.

«Почта России» запустила пилотный проект по оцифровке письменной корреспонденции с возможностью загрузки скан-копий в системы электронного документооборота клиентов осенью 2020 г. За 2024 г. компания обработала более 1 млн электронных писем и оцифровала свыше 3 млн страниц документов для корпоративных заказчиков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Государство как API: почему будущее управления — это интерфейсы, а не директивы

От $10 до бесконечности. Опубликован прейскурант хакерских услуг в России и за рубежом

«Можно с богомолом?» ИИ-ассистент научился отвечать на каверзные вопросы пассажиров

Samsung отказалась от российских золота, вольфрама и тантала, нужных в производстве дисплеев. Неизбежен рост цен на iPhone и устройства Samsung

Цифровое рабочее место юриста ВкусВилл: 100% выполнение всех задач в срок

В России создается новая стратегия защиты транспорта от киберугроз. Существующие решения морально устарели

Конференции

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Гиганты экрана: самые большие телевизоры, которые можно купить

Самые умные гаджеты для кухни: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153