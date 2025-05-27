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Платформа ИИ-ассистентов GPTZATOR в офисном пакете «Р7-Офис»

Группа ИТ-компаний Lad интегрировала плагин для использования GPTZATOR, решения по работе с нейросетями, в офисный пакет «Р7-Офис». Об этом CNews сообщили представители Lad.

GPTZATOR – платформа ИИ-ассистентов, решение для использования нейросетей. Представляет собой многопользовательское программное обеспечение для централизованной работы с большими языковыми моделями, как облачными, так и установленными внутри контура заказчика.

«В любой компании значительную долю всех бизнес-процессов составляют рутинные операции. Когда корпоративные данные рассредоточены по многочисленным информационным системам, сотрудники тратят много времени на операции переноса и дублирования, а также поиска необходимой информации. Возрастает вероятность ошибок. Применение ИИ для решения ежедневных задач позволяет бизнесу оптимизировать ресурсы. В условиях раздробленного ИТ-ландшафта ИИ-помощники могут стать реальным инструментом, способным решить задачу цифровой трансформации», – сказал Марат Мухарьямов, управляющий партнер, заместитель генерального директора группы ИТ-компаний Lad.

Плагин GPTZATOR для «Р7-Офис» позволяет отвечать на вопросы по документу, создавать аналитику на основе данных компании, выполнять различные задачи с данными из «» и любых других корпоративных информационных систем, создавать, конвертировать макросы VBA в формат «Р7». Пользователи получают доступ к ИИ-функционалу непосредственно в интерфейсе приложений «Р7-Офис».

Интеллектуальный помощник способен не только повторять действия, но и анализировать большие объемы неструктурированных данных, выявлять закономерности, принимать решения. Готовая команда настраиваемых ИИ-ассистентов в платформе GPTZATOR охватывает основной ряд бизнес-процессов, от HR-департамента и секретаря до финансиста и специалиста технической поддержки.

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