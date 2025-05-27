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«МегаФон» впервые запустил 4G в чукотском селе Омолон

Жители села Омолон Билибинского района Чукотского автономного округа теперь могут пользоваться мобильным интернетом 4G. «МегаФон» первым запустил связь четвертого поколения в самом отдаленном поселении региона и сделал для местных жителей доступными современные цифровые сервисы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры оператора смонтировали базовую станцию и в тестовом режиме запустили LTE-связь на спутниковом канале. Теперь пользователи могут в сети 4G отправлять сообщения в мессенджерах, делиться фотографиями, смотреть фильмы в онлайн‑кинотеатрах и использовать мобильный банкинг. В сети оператора им также доступны как обычные голосовые вызовы, так и звонки по технологии VoLTE.

Село Омолон находится в 400 километрах от районного центра, города Билибино, и считается самым труднодоступным поселением Чукотки. Телеком-оборудование для новой базовой станции было доставлено в Омолон по зимнику, в мае 2025 г. были выполнены монтажные работы и настройка оборудования. В Омолоне проживает около 600 человек, большая часть населения — это эвены, которые занимаются оленеводством. Постоянной дороги к поселению нет, связь с «большой землей» поддерживается с помощью авиасообщения и по зимней дороге, а в короткий период навигации по реке завозится топливо и продовольствие.

«На Чукотке связь играет особую роль – она не просто удобство, а жизненная необходимость. Особенно для удаленных населенных пунктов, где доступ к информации и возможность общения с внешним миром критически важны. Теперь жители cела Омолон могут пользоваться связью «МегаФона» и всеми современными цифровыми сервисами, учиться и работать дистанционно, общаться с родными и близкими. Это открывает новые возможности для развития села и его жителей», — сказал начальник Департамента цифрового развития Чукотского автономного округа Юрий Банчук.

«Чукотский автономный округ относится к регионам Крайнего Севера, большинство его населенных пунктов малочисленны и труднодоступны. Строительство телеком-объектов на Чукотке всегда связано со сложностями в доставке оборудования, а при монтаже и настройке от связистов требуются высокий профессионализм и готовность к нестандартным решениям. Наши специалисты справились с непростой задачей и теперь жители Омолона могут пользоваться современной связью четвертого поколения», — отметил руководитель технического отдела «МегаФона» в Чукотском автономного округе Антон Сороко.

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