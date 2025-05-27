Группа «Плюс» запустила обмен вторички на новостройки с оценкой через ИИ

Группа «Плюс», которая управляет сетью офисов «Самолет Плюс», запустила обновленную программу обмена недвижимости по системе трейд-ин «Меняй и живи». Она позволяет обменять жилье на вторичном рынке на строящиеся квартиры в новостройках. Если у собственника есть все необходимые документы, то обмен займет всего семь дней. Для сравнения, на текущем рынке продажа квартиры и подбор новой занимает до шести месяцев. Об этом CNews сообщили представители группы «Плюс».

Важной особенностью программы стала система оценки недвижимости с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ). Встроенная ML-модель анализирует данные по реальным сделкам и учитывает расположение, метраж, состояние квартиры, спрос в районе и другие параметры. Использование ИИ обеспечивает объективную оценку стоимости жилья на основе актуальных рыночных показателей, а не на основе ожиданий продавцов, которые могут быть завышенными.

«Современные технологии позволяют снизить вероятность ошибок при оценке, но финальную проверку стоимости всегда проводят эксперты компании. Это гарантирует точность результатов и соответствие итоговой цены рынку. Такой подход минимизирует риски как для продавца, так и для покупателя, а также существенно экономит время на этапе согласования условий обмена. Использование ИИ при оценке недвижимости делает сделку быстрой, прозрачной и удобной для клиента» — сказал Ефим Вайсберг, директор по развитию флиппинга и ремонта группы «Плюс».

Условия программы дают возможность покупателю оформить рассрочку или ипотеку при возникновении разницы в стоимости между новой и старой квартирой.

Программа трейд-ин «Меняй и живи» открыта для всех застройщиков. Сейчас для обмена доступны квартиры в новостройках от группы «Самолет» в жилых комплексах в Москве и Московской области. При этом квартира на вторичном рынке может находится в любом регионе России. Группа «Плюс» обсуждает с другими девелоперами условия расширения программы на их проекты.

«По итогам 2024 г. доля сделок трейд-ин на российском рынке составила около 5%. При этом более 80% покупок в новостройках оплачиваются деньгами, полученными от продажи квартир на вторичном рынке. Если ключевая ставка в ближайший год останется на высоком уровне, то доля трейд-ин от застройщиков вырастет до 15% по итогам 2025 г. Особенно такие сделки будут востребованы при совместном использовании с рассрочкой и льготными программами ипотеки или при межрегиональных сделках, когда человек продает квартиру на вторичке в одном регионе, а покупает новостройку в другом», — сказал Ефим Вайсберг.