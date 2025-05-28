Разработчики радикально переделали архитектуру российского «убийцы» Citrix Workspace и Omnissa Horizon

Новое поколение Basis Workplace

Как стало известно CNews, российский разработчик инфраструктурного ПО компания «Базис» обновил свою VDI-платформу Basis Workplace до версии 3.0. Разработчики перевели решение для виртуализации рабочих мест на новую, микросервисную архитектуру.

Кроме того, были усовершенствованы существующие возможности платформы, добавлен ряд новых, а также оптимизирована производительность и повышена ее надежность. Всего за время разработки Basis Workplace 3.0 было реализовано более 300 задач по развитию платформы, рассказали CNews в «Базисе».

С переходом на версию 3.0 Basis Workplace по своей функциональности и стабильности вплотную приблизился к таким зарубежным аналогам как Citrix Workspace, Citrix Virtual Apps & Desktops, Microsoft Azure Virtual Desktop (ранее – Windows Virtual Desktop) и Omnissa Horizon (ранее – VMWare Horizon), утверждают в компании.

Переработанная архитектура

Basis Workplace 3.0 построен на основе микросервисной архитектуры с использованием контейнеров. Переход на нее позволил добиться повышения гибкости и надежности инфраструктуры рабочих мест, а также добавить новую функциональность.

Архитектура Basis Workplace 2.0 – монолитная, что означает одновременное обновление всех компонентов и невозможность их независимой миграции между версиями. Также работа с монолитной системой сопровождается рисками: любое нарушение в одном из компонентов требует полного отката всего бэкенда на предыдущую стабильную версию, что увеличивает продолжительность простоев вплоть до нескольких часов, поясняют в «Базисе».

Изменение архитектуры существенно повлияло на производительность системы: переход к микросервисному подходу сделал возможным покомпонентное обновление без остановки сервиса, минимизировав время простоя до нуля. Это позволило повысить общую гибкость продукта и обеспечить непрерывность бизнес-процессов клиентов, отмечают в компании.

«Теперь мы сохраняем две предыдущие версии каждого компонента. Например, если компонент перешел с первой версии на вторую, а затем на третью, первая и вторая остаются доступными. Это позволяет быстро вернуться к стабильной версии в случае появления ошибок при обновлении, исключая необходимость полной перезагрузки всего бэкенда», – пояснил Дмитрий Сорокин, технический директор «Базиса», в разговоре с CNews.

Он также отметил, что на создание новой архитектуры заняло порядка года активной разработки. Хотя R&D-работы стартовали ранее, этап непосредственной реализации и доработки функциональности длился 12 месяцев.

Отвечая на вопрос CNews об используемых технологиях виртуализации в новой версии продукта, Сорокин сказал, что в «Базисе» сделали ставку на «проверенную временем комбинацию Docker и Podman».

«Эти инструменты традиционно используются для эффективного жизненного цикла приложений, начиная от этапа разработки и заканчивая развертыванием в рабочей среде. Такой выбор обеспечивает стандартизацию процессов и удобство эксплуатации решения», – отметил технический директор «Базиса».

Мультитенантность и поддержка vGPU

В Basis Workplace 3.0 реализована мультитенантность (мультиарендность), благодаря чему у пользователя платформы имеется возможность создания изолированных виртуальных сред на базе общей инфраструктуры. Данная функциональность может заинтересовать организации с большим количество филиалов и сервис-провайдеров.

Наконец, отечественная VDI-платформа теперь поддерживает виртуальные графические ускорители (vGPU), что позволяет пользователям виртуальных компьютеров сравнительно комфортно работать с «тяжелыми» графическими приложениями.

Универсальный веб-портал

Управление виртуализацией в Basis Workplace 3.0 осуществляется через собственный веб-портал, который совместим с Basis Dynamix и другими системами.

«До появления Basis Workplace 3.0 управление виртуализацией выполнялось преимущественно через наше решение Basis Dynamix, – говорит Дмитрий Сорокин. – Теперь ситуация изменилась: новая версия предлагает собственный универсальный портал, способный взаимодействовать с различными платформами виртуализации с помощью специального драйвера. Это решение делает эксплуатацию проще и открывает новые возможности для масштабирования и интеграции различных виртуальных сред».

Среди поддерживаемых Basis Workplace 3.0 сторонних платформ виртуализации – «Р-Виртуализация» («Росплатформа»), OpenStack (Rackspace), vCenter (WMware).

«Раньше пользователям приходилось прибегать к внешним инструментам, например, подключать Zabbix или пользоваться возможностями портала Basis Dynamix. Сегодня вся необходимая информация для мониторинга инфраструктуры доступна в единой точке внутри нашего нового портала, что значительно облегчает работу администраторам и снижает потребность в дополнительном ПО. Кроме того, осталась возможность подключать внешние средства мониторинга для более детального анализа», – подытожил технический директор «Базиса».

Новые возможности Workplace 3.0

В новой версии российского VDI-решения реализована поддержка работы нескольких клиентов Basis Workplace на одном пользовательском устройстве. Клиенты настраиваются индивидуально, работают каждый со своим агентом и могут использоваться для работы с несколькими контурами VDI, рассказали CNews в «Базисе. Поддерживаются протоколы доставки RDP, RX, Loudplay.

Агенты виртуальных машин в Basis Workplace 3.0 сами регистрируются на бэкенде (серверная часть платформы) и постоянно контролируются службой опроса, что позволяет администраторам получать актуальную информацию о состоянии всех компонентов системы и обеспечивает бесперебойную работу виртуальных машин.

В Basis Workplace 3.0 реализована функциональность подключения к виртуальным рабочим местам напрямую, без использования брокера подключений. Брокер подключений в VDI – программный компонент, отвечающий за распределение пользователей между виртуальными машинами и управление сеансами. Данная возможность позволяет обезопасить пользователя от сбоев в брокере подключений и добиться максимальной скорости отклика при работе с «тяжелыми» приложениями.

В Basis Workplace 3.0 появилась возможность определения очередности создания и включения виртуальных машин по расписанию. Эта функция позволяет добиться рационального использования инфраструктуры, например, за счет включения виртуальных машин только в те моменты, когда виртуальное рабочее место необходимо пользователю.

Установка, обновление и обслуживание

С выходом версии 3.0 установка Basis Workplace может осуществляться при помощи специального веб-инсталлятора. По оценке специалистов «Базиса», применение нового инструмента ускоряет процедуру вдвое. Впрочем, прежний способ инсталляции при помощи сценариев Ansible по-прежнему доступен администраторам.

В Workplace 3.0 реализованы новые механизмы обновления клиентского программного обеспечения через веб-портал. Это, как и установка апдейтов серверных компонентов без полной остановки системы, ставшая возможной благодаря переходу на новую, микросервисную архитектуру, позволяет существенно ускорить развертывание обновлений. В «Базисе» обещают четырехкратное сокращение затрат времени на выполнение этой процедуры.

Администраторам Basis Workplace 3.0 доступен режим обслуживания виртуальных машин, благодаря которому проведение технических работ осуществляется без генерации ложных оповещений и с минимальным влиянием на бизнес-процессы.