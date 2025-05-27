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Функциональность Tikitrik расширена HR-модулем для оценки и развития персонала

В состав российской платформы управления ИТ-сервисами и активами Tikitrik, разработанной компанией «Рикитлаб», добавлен новый модуль — «Матрицы навыков». Этот инструмент расширяет возможности системы и реализуется как дополнительный функционал для решения HR-задач, связанных с оценкой и развитием персонала. Об этом CNews сообщили представители «Рикитлаб».

Платформа Tikitrik включает три ключевых решения: Service Desk (управление жизненным циклом обращений сотрудников), Asset Management (управление ИТ-активами) и Change Management (управление изменениями в ИТ-ландшафте). Каждое из решений может использоваться как самостоятельно, так и в составе единой экосистемы. Tikitrik масштабируется под задачи различных подразделений и применяется для автоматизации сервисных процессов: от ИТ и HR до задач производственного контура.

Новый модуль «Матрицы навыков» предназначен для построения и ведения карт оценок и моделей компетенций, привязанных к ролям, должностям или задачам в организации. Он позволяет оценивать текущий уровень развития сотрудников, сопоставлять его с целевыми профилями и использовать полученные данные в кадровом планировании, обучении, развитии внутренней мобильности и распределении ролей в проектах. Решение кастомизируется под потребности конкретной компании и встраивается в уже развернутую платформу Tikitrik. Средний срок внедрения с учетом адаптации под бизнес-процессы заказчика составляет около месяца.

«Tikitrik — это простая и понятная система, подходящая для автоматизации работы с разными типами запросов. Как конструктор, платформа легко масштабируется: дополнительные модули настраиваются под конкретные бизнес-задачи и при этом опираются на надежную архитектуру. В ответ на запросы заказчиков по системной работе с квалификациями и профессиональными навыками сотрудников мы разработали кастомизируемый модуль «Матрицы навыков», который органично встраивается в уже используемый стек Tikitrik», — сказал Артем Хижний, генеральный директор компании «Рикитлаб».

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