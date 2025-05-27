CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Искусственный интеллект
|

CVCODE запускает ИИ-платформу для поиска скрытых лидеров внутри компаний

Российский стартап CVCODE анонсировал запуск нового функционала на своей платформе, который помогает бизнесу находить сотрудников с высоким потенциалом, включая лидерские качества, стратегическое мышление и мотивацию. Об этом CNews сообщили представители компании «Социальный код».

Платформа использует современные методики для оценки потенциала кандидатов и действующих сотрудников. Система основана на анализе данных более чем 50 параметров и использует нелинейный алгоритм машинного обучения. Основная цель платформы — помочь компаниям формировать эффективные команды и выявлять внутренние таланты, подходящие под конкретные бизнес-задачи.

Платформа работает по модели SaaS (облачный сервис), что обеспечивает интеграцию с существующими HR-системами. Сервис предлагает различные тарифные планы, адаптированные под нужды компаний разного масштаба.

По данным компании, использование платформы позволило клиентам повысить эффективность работы команд на 31% и снизить текучесть кадров на 25%.

«HR-системы обычно оценивают опыт и навыки, но не видят скрытых качеств: мотивацию, эмоциональный интеллект, способность принимать решения в стрессе. Мы создаем инструмент рекрутинга — платформу для выявления и развития лидеров внутри компаний. С помощью технологий искусственного интеллекта вы можете отбирать самых подходящих сотрудников под свои задачи. Вы задаете эталон, например, «руководитель отдела продаж», а система ранжирует сотрудников по соответствию», — сказал Артем Аментес, основатель проекта.

CVCODE от компании ООО «Социальный код» зарегистрирован в Реестре отечественного программного обеспечения и получил поддержку Министерства просвещения России, Департамента Здравоохранения Москвы и Агентства стратегических инициатив.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Разработчик ПО для аналитики поделился кейсами в «Росатоме», «Еврохиме» и НЛМК

От $10 до бесконечности. Опубликован прейскурант хакерских услуг в России и за рубежом

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» стабильно работает при нагрузке более 4 000 бизнес-процессов в секунду

Samsung отказалась от российских золота, вольфрама и тантала, нужных в производстве дисплеев. Неизбежен рост цен на iPhone и устройства Samsung

Склад без людей, магазин без смен: как WFM помогает управлять розницей в эпоху кадрового дефицита и роботизации

В России создается новая стратегия защиты транспорта от киберугроз. Существующие решения морально устарели

Конференции

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Гиганты экрана: самые большие телевизоры, которые можно купить

Самые умные гаджеты для кухни: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153