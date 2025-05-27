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CRM-система Talantix обновила аналитический модуль для оперативной оценки эффективности подбора персонала

CRM-система Talantix для найма из экосистемы hh.ru представила обновление аналитического модуля, которое помогает HR-специалистам оперативно оценивать эффективность подбора. Теперь пользователи могут получать автоматический расчет среднего срока найма и детализированные отчеты по кандидатам на каждом этапе воронки — все в одном интерфейсе. Об этом CNews сообщили представители Talantix.

Новая версия HR-аналитики берет на себя рутинный и зачастую сложный процесс сбора, обработки и сегментации данных. HR-менеджеры могут сосредоточиться на планировании бюджета, оценке наполненности воронки и прогнозировании сроков закрытия вакансий. Все это — в визуальном формате и по выбранным параметрам: по направлению, региону, конкретному рекрутеру или группе вакансий.

Аналитика отображается в формате понятной воронки. Можно увидеть, сколько кандидатов находится на каждом этапе, как долго они на нем находятся и почему выбывают. В один клик доступна информация по каждому человеку — фото, ФИО, вакансия, дни на этапе. Это позволяет оперативно вернуться к кандидатам, если изменилась ситуация по вакансии, и повторно вовлечь тех, кто отказался ранее.

«Общая воронка помогает выявить проблемные места и точки роста в процессе найма. Видно, какой источник приносит кандидатов, а какой бесполезен. Легко определить, после какого этапа больше всего отказов и по какой причине», – сказал Михаил Виноградов, аналитик продукта Talantix.

Система считает ключевые показатели автоматически. Например, конверсия от отобранных кандидатов до выхода на работу — критически важная метрика. Если она ниже 3–5%, это сигнал к пересмотру процесса. Анализ показывает, на каком этапе теряются кандидаты и какие причины. Это может быть, например, ожидание ответа от нанимающего менеджера — тогда стоит перераспределить ответственность или упростить этап.

Talantix позволяет анализировать эффективность по разным разрезам: направлениям подбора, городам, рекрутерам, каналам привлечения. Это помогает быстро выявить узкие места, перераспределить ресурсы, отключить неэффективные источники и усилить результативные. Также можно использовать данные по уже закрытым вакансиям для прогнозов по новым — сколько времени займет подбор, сколько кандидатов нужно на входе и какие риски возможны.

Марина Хадина, директор по развитию Talantix: «Все отчеты и виджеты в новом модуле HR-аналитики имеют очень дружелюбный вид. Мы сделали приятные цвета и добавили интерактивности — для удобства использования и получения детализации по рассчитанным данным. Модели обработки и визуализации данных в Talantix построены по принципу наибольшей значимости: показатели и параметры ранжируются и выводятся с наибольшим влиянием на процесс подбора. HR-аналитика Talantix позволит нашим пользователям комплексно оценивать эффективность процесса найма персонала и предоставит аргументы для принятия решений по изменениям».

Отдельное внимание — точному расчету срока найма. Теперь он считается с учетом реального времени согласования заявки и, при необходимости, нескольких ставок. Можно выбрать вариант с заявкой (от момента ее принятия до выхода кандидата) или без (от создания вакансии до выхода на работу). Этот показатель отображается в аналитике как для одной вакансии, так и для группы.

«Мы создали самую отзывчивую и полную аналитику по воронке подбора. Конверсии, причины отказов и sla, кандидаты на каждом этапе в разрезе источников — все считается автоматически. С таким инструментом про Excel можно забыть», – сказала Евгения Назарова, дизайнер продукта Talantix.

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