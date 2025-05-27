B2B-Center синхронизировал справочник ЗРК «Омчак» с MDM-системой компании-партнера

ЗРК «Омчак» разрабатывает месторождение Верхне-Алиинское в Забайкальском крае. Для более тесной интеграции в процессы партнера «Омчак» с помощью B2B-Center синхронизировал справочные базы данных двух компаний. Согласованность повысит эффективность взаимодействия и упростит планирование совместных работ. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

Эксперты B2B-Center проанализировали в общей сложности около 450 тыс. позиций в двух разных системах, связали 7809 записей между собой, а также выявили 8% дубликатов в справочнике ЗРК «Омчак» для последующей нормализации. Это позволит золоторудной компании быстрее адаптироваться к процессам планирования, учета, закупок и отчетности.

«Синхронизация нормативных справочников разных компаний — задача не из легких. Специфичные и различающиеся процессы, термины, классификации, стандарты, глубина проработки, качество данных — одинаковых записей не существует. Соотносить такие справочники сложно, нужны специалисты высокого уровня, со знанием номенклатуры клиента и пониманием, какие параметры нужно использовать для корректного сопоставления записей. У нас получилось связать более 50%, это отличный результат. По нашему опыту, обычно этот показатель редко превышает 20% даже в системе НСИ одной организации», — сказал Андрей Бойко, коммерческий директор B2B-Center.

По словам Димитрия Еналиева, начальника ОМТС ЗРК «Омчак», интегрироваться в бизнес-процессы и данные другой компании — всегда непросто. «Чем больше позиций справочника мы схлопнем, свяжем на предварительном этапе, тем эффективнее будет взаимодействие. Работа кропотливая, требующая узкоспециализированных знаний и больших трудозатрат. Поэтому мы предпочли направить усилия команды на решение стратегических задач, а НСИ доверили B2B-Center», – сказал он.

Для поиска и обеспечения согласованности данных в справочниках B2B-Center использовал собственные большие языковые модели (LLM) с последующей валидацией экспертами по разным товарным группам. Это помогло обнаружить максимальное количество совпадений между двумя массивами данных даже тогда, когда необходимой для сравнения информации не было в наименованиях позиций.

Группа компаний, в которую входит B2B-Center вместе с РТС-тендер и ОТС — ИТ-платформа для автоматизации полного цикла цифровых закупок и продаж на B2B- и B2G-рынках. Группой накоплена экспертиза в области нормализации и повышения качества данных, развиваются облачные продукты собственной разработки, которые автоматизируют процессы очистки, дедубликации и обогащения данных. Модуль НСИ также входит в состав облачной платформы для сквозных закупок B2B Altis, которая признана Минцифры первой отечественной альтернативой SAP Ariba.