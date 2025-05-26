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«Цифра. Диспетчер» получил сертификат ФСТЭК по четвертому уровню доверия

Комплекс ИТ-продуктов для машиностроения «Диспетчер» соответствует требованиям безопасности ФСТЭК России по четвертому уровню доверия. О получении сертификата соответствия ГК «Цифра» рассказала на промышленной выставке «Металлообработка», где представила обновленную версию «Диспетчера». Данный сертификат подтверждает, что продукт может использоваться на объектах критической информационной инфраструктуры первой категории, где уровень требований к безопасности максимален. Об этом CNews сообщили представители ГК «Цифра».

Директор дивизиона «Машиностроение и металлообработка» ГК «Цифра» Василий Чуранов отметил, что получение четвертого уровня доверия ФСТЭК открывает для промышленных заказчиков принципиально новый уровень уверенности в технологической безопасности и устойчивости своих производственных процессов: «Получение четвертого уровня доверия ФСТЭК — это не просто формальное достижение, это результат последовательной работы над безопасностью и надежностью нашего продукта. Мы уверенно двигаемся в сторону создания лучших промышленных решений, которые могут применяться даже в самых чувствительных секторах экономики. Более того, это единственная система такого класса, официально допущенная к применению на объектах КИИ первой категории. Мы постоянно развиваем «Диспетчер» в интересах заказчиков, чтобы обеспечить не только функциональность, но и высокий уровень защищенности».

До этого момента «Диспетчер» имел шестой уровень доверия, и переход к более высокому уровню стал возможен благодаря комплексной доработки архитектуры и функционала системы. Для повышения надежности и безопасности программного комплекса разработчиками были добавлены современные механизмы аутентификации пользователей по специальному протоколу, обеспечивающего защищенную передачу информации между клиентом и сервером. В комплекс была внедрена система регулярного статического анализа кода, используемая для выявления более 70 классов критических ошибок в исходном коде, тем самым повышая надежность продукта. Кроме того, было усилено шифрование лицензии ПО.

Комплекс «Диспетчер» включает в себя решение для мониторинга промышленного оборудования, MES-систему, модуль ТОиР (техническое обслуживание и ремонт), а также вибродиагностику для дискретных производств. Все аппаратные компоненты комплекса (контроллеры, промышленные планшеты) внесены в реестр российской промышленной продукции и также соответствуют требованиям безопасности КИИ, утвержденным приказом ФСТЭК России №239 от 25 декабря 2017 г.

Сертификат действителен до 27 января 2028 г.

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