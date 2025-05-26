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Тренд на bare metal: ITGlobal.com предлагает аренду выделенных серверов с GPU для ресурсоемких задач

Международный облачный провайдер и системный интегратор ITGlobal.com, входит в корпорацию ITG, запустил услугу аренды физических серверов с графическими ускорителями. Услуга позволяет использовать GPU-серверы как отдельно, так и в сочетании с облачной инфраструктурой компании. Это делает возможным построение гибридных ИТ-решений. Об этом CNews сообщили представители ITGlobal.com.

Ранее ITGlobal.com предоставлял аренду графических ускорителей исключительно в составе облачной инфраструктуры. Однако на рынке установился тренд на использование выделенных ресурсов с GPU из-за стремления к оптимизации затрат за счет отказа от виртуализации и снижения расходов на администрирование, а также по причине специфических требований высоконагруженных проектов, где критически важны монопольное использование аппаратных ресурсов и максимальная производительность.

На практике многие компании сочетают разные модели потребления в зависимости от особенностей проекта. Облачные GPU особенно востребованы для временных проектов, пилотных запусков и этапов активной разработки, где нагрузку сложно спрогнозировать, а гибкое масштабирование и оплата по факту использования позволяют оптимизировать затраты. Выделенные GPU-серверы, в свою очередь, используются для стабильных, долгосрочных задач с предсказуемой нагрузкой, где важны производительность, полный контроль над инфраструктурой и соответствие требованиям безопасности. Арендованные выделенные серверы с GPU от ITGlobal.com могут быть интегрированы в облачную инфраструктуру клиента, обеспечивая бесшовную работу различных сред внутри единого вычислительного контура.

«Запуск услуги аренды физических серверов с GPU — продолжение нашей стратегии по развитию полного набора инфраструктурных решений на базе графических ускорителей. Кроме того, это своевременный ответ на усиливающийся тренд в сторону гибридных ИТ-инфраструктур, где сочетаются облачные и выделенные ресурсы. Благодаря широкому выбору конфигураций и различным моделям предоставления ресурсов мы можем точно адаптировать инфраструктуру под конкретные задачи клиента», — сказал Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса ITGlobal.com.

Для небольших компаний и стартапов ITGlobal.com предлагает компактные конфигурации с двумя графическими картами. Для задач, требующих высокой производительности, доступны серверы с возможностью установки до восьми GPU, объединенных по технологии NVLink. Все оборудование размещается в дата-центрах уровня Tier III, расположенных в девяти странах. Графические ускорители представлены в нескольких основных сериях от Nvidia, что позволяет подобрать конфигурацию под конкретные требования.

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