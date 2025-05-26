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«РТК-ЦОД» открыла новую площадку «Публичного облака» в Москве

Компания «РТК-ЦОД» (входит в ИТ-кластер «Ростелекома») запустила в эксплуатацию новую площадку «Публичного облака» — «Медведково-2». Теперь клиентам «Публичного облака» в Центральном федеральном округе доступен для заказа больший объем ресурсов. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Общая мощность «Медведково-2» — более 28 тыс. виртуальных процессоров (vCPU) частотой 3 ГГц, 64 ТБ оперативной памяти (RAM) и почти 1,2 ПБ хранилищ c дисками различного типа (SSD, SAS и SATA). Это позволяет запускать ресурсоемкие проекты, увеличивать размеры инфраструктуры под нагрузку и работать с большими объемами данных.

Площадка подключена к системе управления облачной платформой — это обеспечивает пользователям прямой доступ к цифровым сервисам. Через личный кабинет клиенты уже сейчас могут заказать виртуальную инфраструктуру, гарантированный и негарантированный интернет, резервное копирование. Кроме того, на площадке можно использовать функцию миграции и репликации данных.

Александр Обухов, директор по продуктам РТК-ЦОД, владелец продукта «Публичное облако»: «Мы продолжаем масштабировать инфраструктуру “Публичного облака”, чтобы наши клиенты –– нынешние и потенциальные –– могли развивать свои цифровые сервисы. Запуск площадки “Медведково-2” повышает доступность облачных решений для бизнеса и расширяет их использование. Наша цель –– создание единого цифрового ландшафта, который охватит все федеральные округа страны».

«Публичное облако» от «РТК-ЦОД» создано на базе собственной облачной платформы, зарегистрированной в реестре отечественного программного обеспечения. В составе продукта — облачные IaaS-, PaaS- и SaaS-сервисы.

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