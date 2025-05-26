CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

RetailCRM стала платформой для CRM-маркетинга, лояльности и продаж

RetailCRM показала новый функционал, который расширяет возможности системы, в течение 13 лет известной на рынке как классическая операционная CRM. Теперь в RetailCRM могут работать и маркетологи. Об этом CNews сообщили представители RetailCRM.

Среди обновлений RetailCRM 11.0:

Омниканальный конструктор автоматических сценариев позволяет настраивать многоступенчатые каскадные коммуникации в мессенджерах, почте, SMS, IP-телефонии. В конструктор интегрирован ИИ-помощник, который помогает оптимизировать сценарии коммуникаций: он владеет информацией о базе покупателей и данными из каталога товаров, о доступных действиях и условиях ветвления коммуникации, а также обладает экспертизой по CRM-маркетингу и бизнес-процессам.

Синхронизация с популярными CRM. Теперь данные о клиентах и сделках можно импортировать из amoCRM и Bitrix24. В системе предусмотрена как возможность полного перехода на RetailCRM, так и сценарий, при котором операционная работа полностью или частично остается в старой CRM, а в RetailCRM запускается лишь CRM-маркетинг. Это позволит сохранить текущие настройки рутинных операций так, чтобы работа продавцов не останавливалась и не менялась, но при этом оперативно запустить CRM-маркетинг.

Программа лояльности, в которой можно настраивать разное количество бонусных баллов для разных товаров, а также исключать определенные позиции из программы лояльности. Регулировать можно и списание баллов: магазин выбирает, какие товары доступны для оплаты бонусами, а какие — нет.

Мессенджер-маркетинг. В системе появилась библиотека готовых WhatsApp-шаблонов и ИИ-ассистент, а также возможность продавать в мессенджере всего за пару кликов.

Трекер событий — новый инструмент RetailCRM, который моментально считывает и передает в систему информацию о визитах на сайте. Теперь бизнес может реагировать на действия клиентов и в моменте мотивировать их к покупке.

Новый онлайн-консультант с дополнительными функциями для комфортного общения клиентов с магазином. Компания может настроить срабатывания в определенное время суток или при конкретных действиях клиента на сайте. Также можно активировать срабатывание онлайн-консультанта при попытке уйти со страницы, чтобы удержать клиента в магазине и мотивировать его к покупке.

«RetailCRM 11 — не только платформа для автоматизации продаж, это теперь еще и решение ключевой для розничных компаний задачи — работы с данными и лояльностью покупателей, решение для омниканального CRM-маркетинга», – сказал Дмитрий Бороздин, CEO RetailCRM.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Склад без людей, магазин без смен: как WFM помогает управлять розницей в эпоху кадрового дефицита и роботизации

Студентов МФТИ будут учить промышленной разработке ПО

Как работают цифровые инструменты в госсекторе: опыт Липецкой области

Искусственный интеллект больше не слушается людей. Новейшая нейросеть отказалась выключаться по прямому приказу

Андрей Сунцов, «Петро Велт Технолоджис» — о трудностях импортозамещения при автоматизации ТОиР на удаленных объектах нефтесервисной компании

Бывший топ-менеджер VK и Rambler займется разработкой ПО в Softline

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Самые умные гаджеты для кухни: выбор ZOOM

Обзор кресла Zone 51 Freelancer W8: уникальный дизайн и максимальный комфорт

Обзор автоматической кофемашины Hyundai HAM-4400: домашний бариста

Показать еще

Наука

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153