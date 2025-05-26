RetailCRM стала платформой для CRM-маркетинга, лояльности и продаж

RetailCRM показала новый функционал, который расширяет возможности системы, в течение 13 лет известной на рынке как классическая операционная CRM. Теперь в RetailCRM могут работать и маркетологи. Об этом CNews сообщили представители RetailCRM.

Среди обновлений RetailCRM 11.0:

Омниканальный конструктор автоматических сценариев позволяет настраивать многоступенчатые каскадные коммуникации в мессенджерах, почте, SMS, IP-телефонии. В конструктор интегрирован ИИ-помощник, который помогает оптимизировать сценарии коммуникаций: он владеет информацией о базе покупателей и данными из каталога товаров, о доступных действиях и условиях ветвления коммуникации, а также обладает экспертизой по CRM-маркетингу и бизнес-процессам.

Синхронизация с популярными CRM. Теперь данные о клиентах и сделках можно импортировать из amoCRM и Bitrix24. В системе предусмотрена как возможность полного перехода на RetailCRM, так и сценарий, при котором операционная работа полностью или частично остается в старой CRM, а в RetailCRM запускается лишь CRM-маркетинг. Это позволит сохранить текущие настройки рутинных операций так, чтобы работа продавцов не останавливалась и не менялась, но при этом оперативно запустить CRM-маркетинг.

Программа лояльности, в которой можно настраивать разное количество бонусных баллов для разных товаров, а также исключать определенные позиции из программы лояльности. Регулировать можно и списание баллов: магазин выбирает, какие товары доступны для оплаты бонусами, а какие — нет.

Мессенджер-маркетинг. В системе появилась библиотека готовых WhatsApp-шаблонов и ИИ-ассистент, а также возможность продавать в мессенджере всего за пару кликов.

Трекер событий — новый инструмент RetailCRM, который моментально считывает и передает в систему информацию о визитах на сайте. Теперь бизнес может реагировать на действия клиентов и в моменте мотивировать их к покупке.

Новый онлайн-консультант с дополнительными функциями для комфортного общения клиентов с магазином. Компания может настроить срабатывания в определенное время суток или при конкретных действиях клиента на сайте. Также можно активировать срабатывание онлайн-консультанта при попытке уйти со страницы, чтобы удержать клиента в магазине и мотивировать его к покупке.

«RetailCRM 11 — не только платформа для автоматизации продаж, это теперь еще и решение ключевой для розничных компаний задачи — работы с данными и лояльностью покупателей, решение для омниканального CRM-маркетинга», – сказал Дмитрий Бороздин, CEO RetailCRM.