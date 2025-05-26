CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Ozon и глава Северной Осетии-Алании подписали соглашение о сотрудничестве

Глава Республики Северная Осетия-Алания Сергей Меняйло и вице-президент Ozon по взаимодействию с органами государственной власти Дмитрий Ким подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие предпринимательства и инфраструктуры в республике. При поддержке властей региона компания обеспечит местным жителям доступ к миллионам востребованных товаров, дополнительные рабочие места и условия для запуска и ведения своего дела. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Спрос на онлайн-покупки в регионе активно растет, в первую очередь в малых городах и селах. В I квартале 2025 г. количество местных пользователей маркетплейса Ozon выросло на 25% к аналогичному периоду 2024 г., а среди населения, проживающего в малых городах и селах, — на 47%. Каждый третий пункт выдачи Ozon расположен в населенном пункте, где проживает менее 25 тыс. человек. Всего на территории республики работает 250 ПВЗ. В 2025 г. Ozon планирует выделить более 168 млн руб. на поддержку открытия и развития новых пунктов выдачи в регионе, чтобы удовлетворить растущий спрос на онлайн-покупки.

Бизнес предпринимателей Северной Осетии-Алании на маркетплейсе также продолжает расти. На сегодняшний день более 1150 жителей республики развивают свое дело вместе с компанией. Из них 1000 — это производители и продавцы, остальные являются владельцами пунктов выдачи Ozon. В 2024 г. оборот местных продавцов вырос вдвое год к году.

Глава Республики Северная Осетия-Алания Сергей Меняйло: «С развитием электронной торговли для любого бизнеса открываются совершенно новые возможности успешной работы и расширения рынков сбыта. Маркетплейсы становятся все более популярными платформами как для покупателей, так и для продавцов. Именно за таким форматом — будущее потребительского рынка. И мы как современная республика с большим экономическим потенциалом не отстаем от тенденций и готовы развиваться в ногу со временем. Кроме того, мы нацелены на поддержку частной инициативы, улучшение инвестиционного климата и расширение логистической инфраструктуры нашей республики. И взаимодействие с крупными торговыми онлайн-площадками, безусловно, способствует экономическому росту. Сотрудничество с компанией Ozon, которое мы начинаем сегодня в рамках КИФ, уверен, имеет большие перспективы, которые будут полезны обеим сторонам».

Вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Дмитрий Ким: «Уже сейчас на Ozon покупает каждый шестой житель Северной Осетии-Алании, и их количество растет из года в год. Мы благодарны за то, что люди выбирают нас — это подтверждает, что мы предлагаем широкий ассортимент нужных товаров. Подписание соглашения и плотная совместная работа с руководством республики позволит придать дополнительный импульс нашему развитию для пользы жителей региона и местных предпринимателей. Наши усилия будут направлены на масштабирование сети пунктов выдачи и обучение предпринимателей».

В рамках проекта «Сделано в России» Ozon также запускает региональную витрину «Сделано в Северной Осетии-Алании». Любой предприниматель с производством на территории региона может разместить свою продукцию на витрине для дополнительного продвижения ее на многомиллионную аудиторию маркетплейса. Для этого необходимо обратиться в Центр «Мой Бизнес».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вышло глобальное обновление «Ред Адм Промышленная редакция 2.0»

Студентов МФТИ будут учить промышленной разработке ПО

Где хранить все самое ценное в 2025 году? Обзор популярных облачных сервисов

Искусственный интеллект больше не слушается людей. Новейшая нейросеть отказалась выключаться по прямому приказу

Артем Маркелов, «Сапран»: Ожидание возврата зарубежного вендора может привести к банкротству

Бывший топ-менеджер VK и Rambler займется разработкой ПО в Softline

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Самые умные гаджеты для кухни: выбор ZOOM

Обзор кресла Zone 51 Freelancer W8: уникальный дизайн и максимальный комфорт

Обзор автоматической кофемашины Hyundai HAM-4400: домашний бариста

Показать еще

Наука

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153