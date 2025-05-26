Нефтяная компания для внешнего документооборота использует решение SL Soft и «СКБ Контур» ​

Проектная команда «Цитрос» вендора SL Soft реализовала бесшовный интеграционный сценарий для работы с машиночитаемыми доверенностями (МЧД) с помощью сервиса «Контур.Доверенность». В электронном документообороте компании-заказчика участвует примерно 1200 сотрудников. Ежемесячно они проверяют 85 тыс. машиночитаемых доверенностей контрагентов. Об этом CNews сообщил представители «Контура».

Сотрудники нефтяной компании могут работать с доверенностями в привычном интерфейсе: подписывать документы с МЧД, обмениваться ими с контрагентами по API через операторов ЭДО, вести базы доверенностей и проверять сроки их действия, актуализировать статусы МЧД контрагентов с заданной периодичностью, создавать и подписывать заявления на отзыв и др.

Решение отвечает требованиям законодательства и в автоматическом режиме позволяет следить за легитимностью действий подписантов.

Дмитрий Покрышкин, руководитель Удостоверяющего центра «Контура»: «Когда в электронном документообороте компании участвует огромное количество сотрудников, упорядочить работу с подписями и МЧД бывает очень непросто. Такие интеграционные решения позволяют не просто облегчить работу, но и сконцентрировать ее в привычном для клиента интерфейсе».

Кирилл Соколов, управляющий директор «Цитрос» компании SL Soft: «Мы высоко ценим партнерство с компанией «СКБ Контур» и возможность реализовывать такие крупные проекты. Имплементация системы внешнего юридически значимого электронного документооборота ускоряет процесс обработки документов и сокращает затраты благодаря стандартизации обмена через единое окно. Кроме того, система минимизирует риск потери документов при их передаче контрагентам».

«Цитрос ЮЗ ЭДО» — это система для организации юридически значимого электронного документооборота с внешними контрагентами через операторов ЭДО, а в рамках компании или холдинга — через виртуального оператора. При этом корпоративные информационные системы остаются работать в «закрытом» внутреннем контуре компании и интегрируются только с «Цитрос ЮЗ ЭДО». Система становится единой точкой взаимодействия и выходом во внешний контур — аккумулирует интеграции с внешними сервисами ЭДО. Она поддерживает как законодательные изменения, так и технологические в API сервисах. «Цитрос ЮЗ ЭДО» можно кастомизировать под требования к ведению документооборота в конкретной компании.