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На северо-востоке Москвы появится промышленный технопарк для размещения инновационных и легких производств

В районе Алтуфьево появится многоэтажный промышленный технопарк с авторампами. Реализация проекта позволит создать более 1,3 тыс. новых высокооплачиваемых рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В рамках поручений мэра Москвы Сергея Собянина город активно внедряет инновации в секторе индустриального строительства и создает новые форматы промышленных объектов. Так, на северо-востоке столицы появится первый в Москве четырехэтажный промышленный технопарк с авторампами. Многоуровневый формат позволит эффективно разместить в здании предприятия обрабатывающей промышленности, а также компании инновационного сектора. Благодаря реализации этого проекта на северо-востоке столицы появится более 1,3 тыс. новых рабочих мест», — сказал Максим Ликсутов.

Площадь четырехэтажного промышленного здания «АФИ Пром Алтуфьево» составит более 130 тыс. кв. метров. Строительство объекта планируется завершить в 2026 г.

«Ежегодно в Москве открывается около 150 новых высокотехнологичных компаний. Благодаря появлению нового промтехнопарка в Алтуфьево локализовать производство в столице смогут компании по выпуску электроники, текстильных изделий, одежды и обуви, а также другой важной для города продукции. Также предприятиям будут доступны свыше 20 мер поддержки промышленности: от льготных инвестиционных кредитов до специальных налоговых режимов и статусов», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Строительство технопарка в районе Алтуфьево будет вестись в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ).

«Технопарк с авторампами в Алтуфьево построят по программе КРТ на части бывшей промзоны “Алтуфьевское шоссе”. Помимо этого, на участке площадью 29,18 гектара возведут жилье, школу для 375 учеников, детский сад для 200 воспитанников, два многофункциональных общественно-деловых центра, в состав одного из которых войдет спортивный комплекс. Общая площадь новой производственной инфраструктуры составит около 275 тыс. кв. метров. Благодаря программе КРТ у города есть возможность размещать современные инновационные производства на месте устаревших объектов, что в свою очередь помогает преображать заброшенные участки и вовлекать их в активную экономическую жизнь столицы», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Благодаря формату ramp-up factory грузовой транспорт по авторампе сможет подъезжать к зонам разгрузки любого этажа, что позволит эффективно использовать многоэтажное здание каждому из резидентов.

«Сегодня индустриальный девелопмент столицы выходит на новый уровень, формируя удобную и технологичную среду для бизнеса. В «АФИ ПРОМ Алтуфьево» мы адаптировали международный опыт и концепцию многоуровневых light industrial пространств, предоставляя новые возможности локальным производителям. Этот проект отражает наше стремление создавать полноценные производственные экосистемы, которые обеспечат развитие малых и средних предприятий. Многоэтажные индустриальные парки в черте города обеспечат создание новых комфортных рабочих мест, благоприятно скажутся на экономике столицы и городском облике», — отметил генеральный директор компании-инвестора Евгений Поташников.

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