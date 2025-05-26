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Москва использует искусственный интеллект для повышения эффективности городского контроля

Заместитель начальника Главконтроля Елена Клименко рассказала об опыте столицы по внедрению искусственного интеллекта в контрольную деятельность. По ее словам, технологии искусственного интеллекта уже используются в Москве при работе с большими данными. На этапе анализа они помогают идентифицировать объекты и сопоставлять их с эталонными значениями. Об этом CNews сообщили представители Госинспекции по недвижимости.

В своем выступлении она подчеркнула, что для эффективного применения искусственного интеллекта Москва развивает техническую инфраструктуру. Всего в городе насчитывается свыше 30 видов технических и программных средств, включая более 200 тыс. городских видеокамер, сигнальные датчики, измерители шума, лазерную систему измерения LIDAR и другие инструменты.

«Программные средства анализа данных помогают выявлять нарушения во всех сферах городского хозяйства. Так, комплексы искусственных нейронных сетей, установленные на автомобилях, при обследовании территорий фиксируют стертую дорожную разметку, несанкционированные граффити, повреждение бордюров и дорожного покрытия, грязные опоры, дорожные знаки и остановки», — сказала Елена Клименко.

Также был поднят вопрос о возможности проведения в Москве пилотного проекта. Контрольные органы с помощью искусственного интеллекта могли бы выявлять 54 вида нарушений. При этом действующее законодательство не позволяет оперативно пресекать нарушения обязательных требований, выявленные по результатам дистанционного контроля. В связи с этим в Государственную Думу внесены законопроекты об изменениях в КоАП РФ и Закон о статусе столицы. Законопроекты предусматривают возможность привлекать к ответственности виновных лиц за нарушения обязательных требований, выявленные с помощью технических и программных средств без взаимодействия с контролируемым лицом.

Кроме того, Елена Клименко отметила, что сейчас в городе действуют более 100 источников риска среднего и незначительного уровня критичности, разработанные согласно методике по внедрению системы управления рисками в деятельность контрольных (надзорных) органов Москвы. Благодаря источникам риска контролеры могут планировать профилактические мероприятия и предупреждать нарушения обязательных требований. В Москве проводится внедрение искусственного интеллекта в процессы автоматизации выявления источников и индикаторов риска по трем ключевым направлениям: контент-анализ, анализ изображений и создание 3D-5D моделей.

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