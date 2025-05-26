«Форсайт» представил обновленный продукт «Форсайт. Бюджетирование и консолидация»

Компания «Форсайт», разработчик аналитических и мобильных решений для Enterprise-сегмента, представила обновленный продукт «Форсайт. Бюджетирование и консолидация», включив в него специализированные инструменты для финансовой и бюджетной консолидации. Продукт предназначен для решения Цзадач холдинговых структур и групп компаний – от настройки бюджетной модели до реализации сложных кейсов подготовки консолидированной отчетности. Об этом CNews сообщили представители компании «Форсайт».

Чтобы обеспечить заказчиков современным российским инструментарием для финансовой консолидации, компания «Форсайт» расширила возможности продукта «Форсайт. Бюджетирование». Он был выпущен вендором в 2018 г. и сейчас активно используется для автоматизации задач финансового блока в таких компаниях, как «Росэнергоатом», «РусГидро», «Газпром нефть». Обновленный продукт «Форсайт. Бюджетирование» получил дополнительное альтернативное название «Форсайт. Бюджетирование и консолидация». Инструмент позволяет консолидировать финансовую отчетность по различным холдинговым структурам и выстраивать консолидационные процессы внутри компании или группы компаний с поддержкой необходимых правил консолидации. Продукт представляет собой российскую разработку, входит в реестр отечественного ПО и обеспечивает импортозамещение решений SAP BPC, SAP SEM BCS, SAP FC, Oracle HFM.

«Функциональность для консолидации в нашем продукте существовала и ранее и помогала решать консолидационные задачи, однако она имела меньшую специализацию. Сейчас продукт включает в себя функционал, поддерживающий финансовую специфику консолидации и специализированные инструменты для настройки уникальных для консолидации процессов, которые доступны «из коробки». Наличие этих инструментов ускоряет процесс внедрения», – сказал Дмитрий Шаталов, руководитель отдела консолидации компании «Форсайт».

Одним из ключевых преимуществ продукта является то, что он представляет собой единую систему для бюджетирования и консолидации, обеспечивающую совместное использование данных из первоисточников. Система на базе обновленного продукта обеспечивает снижение затрат на поддержку одного решения вместо совокупности систем.

Внедрение продукта «Форсайт. Бюджетирование и консолидация» позволит заказчикам повысить точность информации о финансовых результатах и деятельности группы компаний, обеспечит снижение затрат на подготовку и проверку данных, даст сокращение объема ручных операций и сокращение сроков формирования консолидированной отчетности по различным стандартам.

«Продукт нацелен на повышение эффективности, прозрачности и оперативности процессов бюджетирования и финансовой консолидации в холдинговых структурах и группах компаний, позволяет использовать богатые возможности бизнес-аналитики для повышения качества бюджетного управления», – отметил Михаил Федоров, продуктовый менеджер компании «Форсайт».