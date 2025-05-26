CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Для компаний фармацевтической отрасли остается актуальным тренд на локализацию ИТ-инфраструктуры

Зарубежные организации из фармацевтической отрасли, которые продолжают работать в России, считают локализацию ИТ-систем одной из своих приоритетных задач в условиях санкций и регуляторных требований. Компании переходят на российское ПО – переносят ERP-системы, CRM и решения для управления данными, а также выстраивают ИТ-инфраструктуру на территории РФ. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Согласно требованиям ФСБУ-27, с 2024 г. компании в России обязаны хранить бухгалтерские базы данных на территории страны. Помимо этого, ужесточились требования 152-ФЗ: за осуществление трансграничной передачи ПДн без подачи уведомления в РКН с 30 мая 2025 г. штраф составит от 160 до 300 тыс. руб., а за нарушение запрета сбора первичных персональных данных из России – от 1 до 6 млн руб.

«Компании все чаще переходят на российские решения из-за ужесточения регуляторных требований. Например, ФСБУ-27 и положения о налоговом мониторинге обязывают организации хранить бухгалтерские данные в России. Эти меры направлены на обеспечение безопасности данных и соответствия национальным стандартам. Переход на отечественные платформы позволяет снизить риски санкционных ограничений, повысить автономность и улучшить интеграцию с государственными системами, такими как ГИС Мониторинг движения лекарственных препаратов (МДЛП) (является частью общенациональной системы маркировки и отслеживания продукции «Честный знак»). Однако при миграции важно учесть аспекты совместимости с существующими процессами, валидации данных, обучения сотрудников работе с новыми системами. Гибридные подходы и поэтапное внедрение помогают минимизировать эти риски», – отметил партнер «Б1» Сергей Никитчук.

Фармкомпании отдают предпочтение вендорам с широкой линейкой решений (например, «»), чтобы минимизировать сложности интеграции. Организации, которые уже прошли через процедуру миграции на российские решения, поделились с участниками мероприятия практическими рекомендациями, как сделать переход с зарубежных систем на отечественные максимально безболезненным: заранее продумать «план Б» и начинать подготовку к «переезду» заранее, так как средний срок переноса данных и перехода на новые ИТ-системы составляет около девяти месяцев; учесть вопросы кибербезопасности и требования 152-ФЗ, соблюдать внутренний комплаенс, а также интеграцию с глобальными системами; инвестировать в обучение сотрудников работе с новыми системами, для того чтобы они могли использовать их функционал максимально эффективно.

Опыт компаний «Б1» и K2 Cloud показывает, что две из трех компаний выбирают облачные решения для локализации, так как это ускоряет процессы и снижает затраты. Исключение — случаи, когда регуляторы требуют on premise размещения. Помимо скорости развертывания облака также позволяют соблюсти требования к обеспечению безопасности данных, т.к. надежные провайдеры уделяют большое внимание защите клиентских данных. К2 Сloud также обладает компетенциями по работе с российскими решениями и предоставляет команду специалистов с многолетним опытом реализации комплексных проектов.

«Сценарии использования облаков в фармацевтической отрасли могут быть различными. Например, выстраивание ИТ-инфраструктуры на базе российских облачных платформ позволяет быстро развернуть системы в соответствии с требованиями ФСБУ-27 и налогового мониторинга без значительных капитальных затрат. Кроме того, размещение бухгалтерских систем в российских облаках позволяет автоматизировать передачу данных в налоговые органы и соблюдать ФСБУ-27, избегая штрафов», – сказал руководитель практики локализации и импортозамещения K2 Cloud Максим Завьялов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровое рабочее место юриста ВкусВилл: 100% выполнение всех задач в срок

Студентов МФТИ будут учить промышленной разработке ПО

Иван Кривошапкин, РЦИТ Якутии: В ближайшем будущем стоит ожидать полного импортозамещения оставшихся зарубежных продуктов

Искусственный интеллект больше не слушается людей. Новейшая нейросеть отказалась выключаться по прямому приказу

Вышло глобальное обновление «Ред Адм Промышленная редакция 2.0»

Бывший топ-менеджер VK и Rambler займется разработкой ПО в Softline

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Самые умные гаджеты для кухни: выбор ZOOM

Обзор кресла Zone 51 Freelancer W8: уникальный дизайн и максимальный комфорт

Обзор автоматической кофемашины Hyundai HAM-4400: домашний бариста

Показать еще

Наука

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153