Для компаний фармацевтической отрасли остается актуальным тренд на локализацию ИТ-инфраструктуры

Зарубежные организации из фармацевтической отрасли, которые продолжают работать в России, считают локализацию ИТ-систем одной из своих приоритетных задач в условиях санкций и регуляторных требований. Компании переходят на российское ПО – переносят ERP-системы, CRM и решения для управления данными, а также выстраивают ИТ-инфраструктуру на территории РФ. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Согласно требованиям ФСБУ-27, с 2024 г. компании в России обязаны хранить бухгалтерские базы данных на территории страны. Помимо этого, ужесточились требования 152-ФЗ: за осуществление трансграничной передачи ПДн без подачи уведомления в РКН с 30 мая 2025 г. штраф составит от 160 до 300 тыс. руб., а за нарушение запрета сбора первичных персональных данных из России – от 1 до 6 млн руб.

«Компании все чаще переходят на российские решения из-за ужесточения регуляторных требований. Например, ФСБУ-27 и положения о налоговом мониторинге обязывают организации хранить бухгалтерские данные в России. Эти меры направлены на обеспечение безопасности данных и соответствия национальным стандартам. Переход на отечественные платформы позволяет снизить риски санкционных ограничений, повысить автономность и улучшить интеграцию с государственными системами, такими как ГИС Мониторинг движения лекарственных препаратов (МДЛП) (является частью общенациональной системы маркировки и отслеживания продукции «Честный знак»). Однако при миграции важно учесть аспекты совместимости с существующими процессами, валидации данных, обучения сотрудников работе с новыми системами. Гибридные подходы и поэтапное внедрение помогают минимизировать эти риски», – отметил партнер «Б1» Сергей Никитчук.

Фармкомпании отдают предпочтение вендорам с широкой линейкой решений (например, «1С»), чтобы минимизировать сложности интеграции. Организации, которые уже прошли через процедуру миграции на российские решения, поделились с участниками мероприятия практическими рекомендациями, как сделать переход с зарубежных систем на отечественные максимально безболезненным: заранее продумать «план Б» и начинать подготовку к «переезду» заранее, так как средний срок переноса данных и перехода на новые ИТ-системы составляет около девяти месяцев; учесть вопросы кибербезопасности и требования 152-ФЗ, соблюдать внутренний комплаенс, а также интеграцию с глобальными системами; инвестировать в обучение сотрудников работе с новыми системами, для того чтобы они могли использовать их функционал максимально эффективно.

Опыт компаний «Б1» и K2 Cloud показывает, что две из трех компаний выбирают облачные решения для локализации, так как это ускоряет процессы и снижает затраты. Исключение — случаи, когда регуляторы требуют on premise размещения. Помимо скорости развертывания облака также позволяют соблюсти требования к обеспечению безопасности данных, т.к. надежные провайдеры уделяют большое внимание защите клиентских данных. К2 Сloud также обладает компетенциями по работе с российскими решениями и предоставляет команду специалистов с многолетним опытом реализации комплексных проектов.

«Сценарии использования облаков в фармацевтической отрасли могут быть различными. Например, выстраивание ИТ-инфраструктуры на базе российских облачных платформ позволяет быстро развернуть системы в соответствии с требованиями ФСБУ-27 и налогового мониторинга без значительных капитальных затрат. Кроме того, размещение бухгалтерских систем в российских облаках позволяет автоматизировать передачу данных в налоговые органы и соблюдать ФСБУ-27, избегая штрафов», – сказал руководитель практики локализации и импортозамещения K2 Cloud Максим Завьялов.