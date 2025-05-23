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Sitronics Group: цифровой двойник снижает риск возникновения простоя и аварий в дата-центрах

В Sitronics Group рассказали о BIM-моделировании в направлении строительства дата-центров, эффектах и средах, которые используются для создания цифрового двойника.

BIM-модель – один из основных инструментов при проектировании и эксплуатации модульных ЦОДов, хотя на текущий момент и не является обязательным требованием в этом направлении Инженеры компании стали создавать и применять цифровые двойники в процессе эксплуатации центров обработки данных в 2023 г., когда компания запустила собственное производство модульных дата-центров. BIM-модель снижает риск ошибок в процессе производства и возникновения коллизий между различными системами на этапе ввода в эксплуатацию.

«Цифровой двойник позволяет избежать нестыковок между различными системами в дата-центре – электроснабжением, охлаждением, вентиляцией, СКУД, пожарной безопасностью и т.д., потому что в таких объектах, как правило, очень плотное размещение и ошибки влияют на сроки сдачи объекта. Здесь цифровизация для нас неотъемлемый инструмент. Кроме того, мы обогащаем актуальными данными из MasterSCADA cистему управления инфраструктурой дата-центра (DCIM), что делает ее динамичным полноценным инструментом для управления жизненным циклом ЦОД», – сказал Игорь Анисимов, глава департамента центров обработки данных Sitronics Group.

На примере одного из созданных для заказчика ЦОДа он рассказал, как выстроен процесс создания и использования цифрового двойника: «3D-модель конвертируется в IFC-формат и интегрируется в MasterSCADA, далее загружается на следующем этапе эксплуатации уже в модули автоматизации и диспетчеризации управления».

Sitronics Group производит модульные ЦОДы в prefab-сегменте – с высокой степенью заводской готовности продукта и максимально коротким сроком ввода в эксплуатацию. В 2024 г. компания реализовала несколько проектов по производству дата-центров для производственных предприятий и финансовых организаций в разных регионах страны. Центры обработки данных ИТ-компании прошли сертификацию в Uptime Institute и по надежности соответствуют уроню Tier III.

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