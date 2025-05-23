CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС улучшила мобильную сеть в крупном транзитном узле на границе с Китаем

МТС обновила мобильную сеть в приграничном Забайкальске. В северном и восточном районах поселка, в том числе примыкающих к пограничному пункту пропуска, возросли качественные характеристики сети LTE – емкость и скорость мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Туристы из Забайкалья, Улан-Удэ, Иркутска, Братска и других сибирских и дальневосточных городов пересекают Забайкальск, направляясь в Маньчжурию для отдыха, покупок, гастрономического туризма и развлечений. Благодаря проведенным специалистами МТС работам, местные жители и путешественники даже в часы пиковой нагрузки на сеть теперь могут загружать онлайн-карты и планировать маршрут путешествия, созваниваться с друзьями и родственниками по видеосвязи, пользоваться онлайн-банкингом и узнавать новости в ожидании оформления документов на въезд.

Скоростной мобильный интернет необходим также сотрудникам транспортных предприятий, которые ежедневно пересекают границу, перевозя различные товары и грузы. Обновленная телеком-инфраструктура позволяет оперативно отслеживать дорожную обстановку и координировать с логистическими подразделениями доставку и разгрузку машин.

«С началом майских праздников и школьных каникул в Забайкальске увеличился мобильный трафик: через погранпереход в соседний китайский город отправляются туристы на 3-5 дней для отдыха и покупок. Пик поездок приходится на выходные и праздничные дни. Чтобы путешествие было комфортным, мы обновили мобильную сеть в приграничном Забайкальске. Теперь туристы могут уже в пути созваниваться с гидом, планировать встречи с друзьями и определять локации обязательные к посещению», – сказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Разработчик ПО для аналитики поделился кейсами в «Росатоме», «Еврохиме» и НЛМК

Китайцы будут дистанционно блокировать машины, ввезенные по в Россию по «серому» импорту

Что происходит с корпоративным ПО в России: 5 трендов глазами разработчиков

CNews FORUM Кейсы 2025: Остался месяц до крупнейшего мероприятия лета

Алексей Клепиков, «МТС Финтех»: Чтобы обеспечить круглосуточное обслуживание, мы полностью импортозаместили иностранные системы

Госдума приняла закон об использовании при оплате покупок и услуг цифрового рубля

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор автоматической кофемашины Hyundai HAM-4400: домашний бариста

Обзор Amazfit Bip 6: доступные часы с AMOLED-экраном, GPS и режимом звонков

Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153