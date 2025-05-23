MTC Web Services начала продажи платформы с ИИ для интеграции сервисов

МТС Web Services (MWS), входит в цифровую экосистему МТС, объявляет о выходе на внешний рынок инновационной интеграционной платформы MWS OctAPI с технологиями искусственного интеллекта. С помощью решения компании из разных отраслей экономики: промышленности, здравоохранения, ИТ и других, — смогут реализовать централизованное управление API и надежно интегрировать высоконагруженные системы в разнородных ИТ-ландшафтах. Использование платформы позволяет сократить время запуска новых продуктов почти на 40%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Интеграционная платформа MWS OctAPI предоставляет доступ к разнородным API продуктов из всех вертикалей бизнеса и с помощью инструментов Low Code позволяет настраивать интеграционные цепочки под потребности пользователей. Благодаря внедрению искусственного интеллекта система самостоятельно находит, оценивает и включает в сценарии вызовов API даже при недостаточной полноте документации, вручную этот процесс занимал бы у разработчиков до 30% рабочего времени.

В отличие от типовых интеграционных платформ MWS OctAPI позволяет бизнесу использовать возможности ИИ-агента под разные запросы. Для получения готового интеграционного процесса достаточно в режиме диалога на естественном языке и с использованием знакомых пользователю терминов сформировать задачу ИИ-агенту. Затем поисковая модель находит корректные API, которые используются агентом для решения конкретной бизнес-задачи: зарегистрировать обращение, обновить данные в системе и так далее.

«Интеграционная платформа MWS OctAPI, как и все наши платформы, которые мы выводим на внешний рынок, изначально создавалась для нужд МТС. Мы ставили перед собой задачу заместить решения иностранных вендоров и в результате получили инструмент во многом их превосходящий», — сказал Павел Воронин, генеральный директор МТС Web Services.