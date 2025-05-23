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«Гамма Тех» и КЭЛС-центр заключили партнерство для совместного продвижения отечественных САПР-решений

Российский разработчик систем автоматизированного проектирования (САПР) в области СВЧ-электроники «Гамма Тех», входит в корпорацию ITG, и российский ИТ-интегратор в области инженерного программного обеспечения КЭЛС-центр объявляют о заключении стратегического партнерства. Сотрудничество направлено на расширение доступности и повышение эффективности внедрения отечественных САПР-решений на предприятиях радиоэлектронной отрасли. Об этом CNews сообщили представители «Гамма Тех».

КЭЛС-центр получил статус официального партнера по продвижению, внедрению и техническому сопровождению решений экосистемы САПР «Гамма». Это создает новые условия для предприятий, заинтересованных в использовании современных отечественных инструментов для проектирования и анализа сложных радиочастотных систем — от антенно-фидерных устройств до элементов СВЧ-печатных плат и модулей высокочастотных трактов.

«Сотрудничество с КЭЛС-центром — это шаг к системной интеграции наших решений на ключевых предприятиях отрасли. Объединение компетенций позволяет нам обеспечить высокий уровень технической экспертизы и ускорить процессы внедрения САПР «Гамма» в инженерные цепочки предприятий, стремящихся к технологической самодостаточности», - сказал Роман Тихонов, генеральный директор «Гамма Тех».

«Партнерство с «Гамма Тех» отражает нашу стратегию по укреплению позиций российских решений в инженерной среде и формированию комплексных решений. Благодаря высокому уровню зрелости и функциональности САПР «Гамма», мы можем предложить заказчикам эффективные инструменты для проектирования СВЧ-устройств, соответствующие современным требованиям рынка», — отметил Сергей Сумароков, генеральный директор КЭЛС-центра.

САПР «Гамма» — это универсальная CAE-платформа, предназначенная для автоматизации инженерных расчетов и электродинамического моделирования устройств в СВЧ и ВЧ-диапазонах. Программный комплекс находит применение в различных отраслях, включая телекоммуникации, робототехнику, электронику, авиацию, энергетику и академические исследования. САПР «Гамма» включена в реестр российского программного обеспечения и уже зарекомендовала себя в качестве надежной технологической платформы для проектирования СВЧ-компонентов.

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