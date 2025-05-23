«Алиса» сможет управлять инфраструктурой умных зданий, подключенных к цифровой платформе Ujin OS

Компании «Яндекс» и «Юникорн» объявили о сотрудничестве. Они приступят к запуску интеграции «Умного дома с Алисой» с платформой для умных зданий Ujin OS. Голосовое управление инфраструктурой здания через умную колонку и другие поверхности будет впервые применено в ЖК SLAVA от застройщика MR Group. Об этом CNews сообщили представители «Юникорн».

Интеграция «Яндекс» с Ujin — важный шаг в развитии интеллектуальных систем управления недвижимостью, который позволит системе умного дома с «Алисой» выйти за пределы квартиры и управлять отдельными элементами здания, а резидентам зданий, АСУЗ которых выполнен на базе Ujin OS, даст возможность пользоваться сервисами посредством голосового управления.

«Уже скоро «Алиса» будет помогать не только в квартире, но и за ее пределами — возьмет на себя рутинные задачи: примет звонок домофона, оформит пропуск для гостей или покажет, что происходит во дворе. Все управление — голосом или в приложении. Мы стремимся к тому, чтобы технологии делали жизнь проще, и интеграция с Ujin OS — еще один шаг в этом направлении» — сказал руководитель команды «Умного дома Яндекса с Алисой» Александр Тимченко.

Благодаря партнерству компаний резиденты ЖК уже летом этого года смогут заказывать гостевые пропуска для пешеходов и автомобилей, принимать звонки с домофона на «Яндекс Станцию» и «Яндекс ТВ Станцию», открывать двери и шлагбаум голосом, а также просматривать камеры общедомовой системы видеонаблюдения на умном телевизоре «Яндекса» или «Станции Дуо Макс». Работы по интеграции продолжатся до конца 2025 г. и обеспечат возможность бесшовного проезда для машин «Яндекс Такси» и прохода курьеров на территорию объектов за счет генерации и обмена электронными идентификаторами СКУД между платформами. Это не только сделает более комфортной жизнь множества людей, но и будет способствовать повышению безопасности объектов, поскольку все события останутся зафиксированными в платформе умного здания.

«Рынок Proptech сегодня стремительно набирает обороты, демонстрируя сфере умных зданий все новые, порой захватывающие воображения решения. Для нас интеграция с «Яндекс» — это прежде всего уверенность в том, что наши партнеры смогут получить еще на старте реализации объекта все условия для его эффективной эксплуатации в будущем. Представьте себе, что больше на надо отвлекаться для того, чтобы курьер мог пройти до квартиры, или выходить к воротам, чтобы сесть в такси, заказывать пропуска в какой-то отдельной системе. “Алиса, покажи камеру с детской площадки” - и можно спокойно продолжать заниматься домашними делами. Или принять звонок с домофона, поговорив через колонку с гостем, пустить его, не отрываясь от приготовления ужина. Это будущее, которое мы представляли в своем воображении, начиная разработку платформы Ujin. И оно уже здесь!», — сказала CEO «Юникорн» Светлана Перминова.