Wone IT совместно с HRS завершили проект внедрения системы самостоятельного заселения Wroomify в Vasilievsky Hotel

Компания Wone IT совместно с HRS объявляют о завершении проекта по внедрению системы самостоятельного заселения Wroomify в уникальном отеле-галерее Vasilievsky Hotel. Об этом CNews сообщили представители Wone IT.

Система Wroomify предоставляет возможность пройти регистрацию и заселение без непосредственного контакта с персоналом отеля. Гости могут начать процесс оформления из любой точки мира через мобильное приложение, а завершить его в холле отеля, получив ключ-карту от номера через терминал.

Внедрение удалось осуществить благодаря тесному взаимодействию с компанией «HRS Гостиничные Ресторанные Системы», которая является основным интегратором и техническим экспертом системы управления отелем Opera PMS на территории России. Эта система уже была установлена в Vasilievsky Hotel. Интеграция с Wroomify позволила объединить весь функционал по бронированию и поселению гостей в единую базу. При этом все работы проводились без прерывания текущей операционной деятельности с полным сохранением данных.

Специалисты следили за каждым этапом интеграции, обеспечивая непрерывный мониторинг и надежное взаимодействие с системой Opera PMS по протоколу, который гарантирует безопасную передачу данных через защищенные каналы.

Проект был реализован в конце 2024 г, общая длительность со старта проекта до сдачи в эксплуатацию составила три месяца. Гости отеля уже используют терминал для самостоятельной регистрации.

«Мы рады, что смогли внести свой вклад в цифровизацию гостиничных услуг в Vasilievsky Hotel. Совместно с HRS мы создали решение, которое не только улучшает опыт гостей, но и оптимизирует внутренние процессы отеля», — отметил исполнительный директор Wone IT Илья Карякин.

Роман Шпаков, руководитель службы приема и размещения Vasilievsky Hotel: «Wroomify не так давно начал работать в нашем отеле, но мы наблюдаем живой интерес наших гостей к новинке. Подобные терминалы можно встретить в аэропортах, метро, крупных развлекательных центрах и торговых сетях. Это действительно удобно, просто и быстро. Цифровые сервисы уже стали привычной нормой. И я рад, что мы в числе первых отельеров смогли реализовать такое решение у себя, подтверждая высокий уровень сервисов сети отелей Wone Hotels».