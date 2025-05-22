Цифровая трансформация AAG: BIM-платформа Tangl обеспечивает экономию в миллионы и сокращает трудозатраты на 200 часов

Девелоперский холдинг AAG завершил внедрение BIM-платформы Tangl, что позволило перейти от фрагментированных данных и ручной работы к автоматической проверке моделей, верификации объемов и прозрачной отчетности по проектам. Решение было внедрено на уже запущенном строительном объекте без остановки процессов. Об этом CNews сообщили представители компании «Тангл».

AAG — девелоперский холдинг, работающий на рынке премиальной недвижимости с 2007 г. С ростом объемов и количества параллельных проектов стало понятно: традиционные инструменты не обеспечивают достаточного уровня прозрачности и управляемости в определенных направлениях. Особенно это касается работы с цифровыми моделями, контроля объемов и качества исполнительной документации. Информация не успевала за реальным ходом строительства, модели обновлялись вручную, возникали ошибки.

Предпосылки внедрения

Перед внедрением компания AAG столкнулась с рядом типичных для рынка проблем: нет верификации объемов, ошибки из-за ручного ввода и пересчетов, отсутствие единого подхода к проверке моделей, сложность контроля изменений модели в реальном времени и передача данных через PDF и Excel. По оценкам компании, до 30% времени инженеров и ПТО уходило на ручные проверки и пересчеты.

Первоначально рассматривалась разработка собственного модуля, но команда быстро поняла: выгоднее и быстрее подключить профессиональное решение. Выбор пал на Tangl.

Ход внедрения

Внедрение платформы Tangl происходило на уже запущенном строительном проекте, что добавило сложности: нельзя было останавливать стройку или радикально менять существующие процессы. Для достижения результата команда прошла несколько этапов: сначала был проведен аудит текущих процессов, затем платформа адаптировалась под реальные задачи компании. На следующем этапе были настроены интеграции с действующими ИТ-системами, проведено обучение сотрудников и организовано техническое сопровождение для поддержки работы.

От начала внедрения до получения первых результатов потребовалось около четырех месяцев. Одним из ключевых факторов успеха стала тесная совместная работа команд AAG и Tangl. Функционал платформы дорабатывался с учетом нестандартных ситуаций.

Проект отличался рядом особенностей. Во-первых, внедрение проводилось «на ходу» — строительные процессы продолжались в обычном режиме без замедления. Во-вторых, удалось унифицировать стандарты проверки моделей для нескольких проектных команд, что ранее было невозможно из-за разрозненных подходов. Наконец, произошел полный переход от ручной работы с Excel и сводок к автоматизированным проверкам в Tangl, что значительно повысило эффективность процессов.

Результаты

«Мы уже видим эффект: сократилось количество ошибок, повысилась прозрачность, ушло дублирование данных. Tangl позволяет быстро проверить модель, убедиться, что объемы реальные, и принять управленческие решения на цифрах, а не на ощущениях. Более того, нам особенно приятно наблюдать за развитием платформы, которое, в некоторой степени, происходит и благодаря нашему сотрудничеству. Выбирая цифровые продукты, мы рассматриваем их с позиции нашего extra-ориентированного подхода к любому проекту: мы радеем за развитие, ищем совместные точки роста, заинтересованы в их продвижении», — сказал Владислав Митьков, руководитель проекта по цифровизации строительства AAG.

Основные результаты внедрения Tangl включают снижение ручных операций при проверке моделей и полный уход от пересчетов, так как данные из модели стали источником истины. Процесс валидации был унифицирован за счет использования шаблонов, автоматизации и усиленного контроля. Благодаря встроенному Power BI стало возможным быстрое принятие решений.

Экономический эффект выражается в снижении трудозатрат за счет автоматизации процессов проверки. Время проверок удалось сократить на 40%, а количество ошибок уменьшилось на 30%. Это позволило оптимизировать работу проектных команд и повысить качество результатов без увеличения затрат. Например, ранее проверка модели занимала до 10 рабочих дней, тогда как после внедрения Tangl этот срок сократился до двух дней. Такая оптимизация позволила ускорить процесс принятия решений, минимизировать замечания со стороны экспертизы и избежать дополнительных расходов на исправление ошибок, которые могли потребовать выполнения дополнительных работ непосредственно на стройплощадке.

Автоматизация рутинных проверок и существенное сокращение количества ошибок привели к значительному экономическому эффекту. Снижение трудозатрат на 40% позволило сократить объем переделок и доработок, которые ранее требовали дополнительных ресурсов. В денежном выражении экономия составляет до 200 человеко-часов на проект, что эквивалентно снижению затрат на 2-3 млн руб. в зависимости от масштаба проекта.

«Экономический эффект внедрения для нас — это не про мгновенную прибыль, а про оптимизацию ресурсов и снижение издержек. Благодаря автоматизации рутинных проверок и сокращению ошибок удается снизить трудозатраты на 40%, уменьшить объем доработок и ускорить принятие решений. Это позволяет экономить сотни человеко-часов на каждом проекте, что в пересчете на деньги представляет собой значительные суммы», - сказал Владислав Митьков.

Перспективы и масштабирование

Платформа Tangl стала ключевым элементом цифрового контроля в AAG. В ближайших планах компании — масштабирование решения на новые жилые комплексы, а также расширение круга пользователей системы. В частности, к работе планируется подключить проектировщиков и подрядчиков, что позволит унифицировать процессы взаимодействия. Кроме того, AAG намерена углубить интеграции с другими ИТ-системами, чтобы обеспечить более высокий уровень автоматизации и прозрачности данных. Tangl также станет основным инструментом для контроля качества исполнительных моделей во всех новых проектах компании.

«История AAG — пример зрелого подхода заказчика. Несмотря на нестандартные условия — внедрение без остановки стройки, работа с несколькими командами и сложные интеграции — они четко видели цель: контроль и прозрачность. Мы как вендор смогли подстроиться под потребности клиента, выстроив не просто работающий процесс, но настоящее партнерство. Это кейс, которым мы гордимся», — отметил Андрей Белькевич, CEO Tangl.