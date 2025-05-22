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RuStore: 60% россиян положительно относятся к использованию нейросетей в учебе и работе

По данным опроса, проведенного магазином приложений RuStore совместно с «Почтой Mail» среди читателей портала «Hi-Tech Mail», больше половины россиян позитивно относятся к использованию нейросетей в учебе и работе. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

Опрос проводился в мае 2025 г. В нем приняли участие 3800 человек из разных регионов России.

Среди тех, кто взаимодействует с нейросетями, самым популярным сценарием оказался поиск ответов на вопросы — этот вариант выбрали две трети пользователей (66%). Также востребованы генерация медиафайлов (15%), написание текстов по запросу (10%) и пересказ информации (7%). Наиболее часто респонденты используют нейросети через сайты (48%), встроенные функции в сервисах (27%) и чат-ботов (16%). Только 9% скачивают отдельные приложения.

Половина пользователей готова потреблять контент, созданный ИИ: 56% опрошенных заявили, что с интересом посмотрят фильм или сыграют в игру, сделанную нейросетью. Это говорит о росте доверия к подобным технологиям в повседневной жизни.

«Все больше людей используют нейросети для решения повседневных задач. Несколько миллионов рублей всего за пару месяцев потратили пользователи на оплату подписки ChatGPT через «Киоск RuStore». Также мы видим рост популярности приложений с нейросетями в RuStore — в 1,5 раза увеличилось количество поисковых запросов, связанных с ИИ», — отметил директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.

«Среди пользователей Mail одним из наиболее востребованных сценариев применения нейросетей остаются суммаризация писем и генерация текста. Интеграция ИИ позволяет экономить время и делает повседневную работу с почтой более эффективной и удобной, а доверие к данному функционалу сохраняется – мы видим это на метриках использования», — сказал руководитель направления машинного обучения «Почты Mail» Дмитрий Меркушов.

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