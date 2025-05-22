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«Первый Бит» выпустил новое решение - онлайн-запись клиентов с сайта компании

Российский интегратор ИТ-решений «Первый Бит» представил новый продукт – модуль «Онлайн-записи». Это готовое решение позволяет компаниям организовать сервис записи клиентов через свой основной сайт, автоматически синхронизирующийся с календарем учетной системы. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Решение дает клиентам возможность выбирать специалиста, услугу, удобные дату и время записи. Среди особенностей продукта – поддержка работы с несколькими филиалами, исключение двойных записей, интеграция со всеми популярными системами управления сайтами (например, «1С-Битрикс» и Tilda) и учетными системами «». Бизнес может адаптировать дизайн модуля под свой фирменный стиль, а сотрудники – управлять записями через личный кабинет.

Первыми пользователями продукта стали медицинские компании - клиника косметологии и превентивной медицины ASIA г.Чита и ГБУ Свердловской области «Управление ветеринарии Екатеринбурга». Решение позволило этим компаниям разгрузить call-центры, высвободить рабочее администраторов для других задач и повысить качество сервиса. Пациенты же могут быстро и в любое время записаться на прием, а запись автоматически попадает в календарь планирования в медицинскую информационную систему.

«Современные медицинские клиники сталкиваются с проблемой высокой стоимости привлечения пациентов через сторонние сервисы-агрегаторы, которые взимают плату за каждый лид. Наш онлайн-сервис записи решает эту задачу, предоставляя клиникам собственный удобный инструмент для самостоятельной записи пациентов через сайт. Благодаря этому продукту, клиенты экономят значительные средства, переводя процесс записи «в свои руки» и избавляясь от комиссий агрегаторов. Кроме того, наш сервис позволяет детально анализировать пользовательский путь. Мы фиксируем, на каком этапе посетитель сайта отказался от записи: при выборе врача, поиске удобного времени или на этапе ознакомления с ценами. Это дает клинике уникальную возможность выявлять и устранять узкие места в процессе записи, увеличивая конверсию и повышая удовлетворенность пациентов», – сказал руководитель отдела внедрения челябинского филиала компании «Первый Бит» Артем Диркс.

Над развитием модуля «Онлайн-запись» работает выделенная команда разработчиков в составе компании «Первый Бит». Изначально решение оптимизировано для интеграции с продуктами линейки «Бит.Медицина», но продукт можно адаптировать и использовать в других отраслях.

Это откроет возможности для автоматизации записи самым разным компаниям, для которых важно управление записью и календарем встреч с клиентами. В их числе – фитнес-центры, салоны красоты, мастерские по ремонту техники и автомобильные мастерские.

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