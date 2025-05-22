МТС «разогрела» интернет для фестиваля барбекю Russian Grill Fest

МТС расширила пропускную способность мобильной сети в бизнес-квартале «Арма», где с 23 по 25 мая 2025 г. пройдет барбекю-фестиваль Russian Grill Fest 2025. Чтобы обеспечить участников мероприятия качественной связью и скоростным мобильным интернетом, МТС установила на территории творческого кластера, расположенного в центре столицы, дополнительную передвижную базовую станцию. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Russian Grill Fest 2025 станет одним из самых масштабных гастрономических фестивалей России – ожидается, что за три дня его посетят около 80 тыс. человек, что заметно увеличит нагрузку на мобильную сеть.

Чтобы справиться со значительным ростом трафика в сети, МТС установила на территории «Армы» передвижную базовую станцию на шасси прицепа. Это позволило многократно расширить емкость сети и значительно повысить скорость мобильного интернета. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования участники фестиваля смогут свободно звонить, вести прямые трансляции, обмениваться фото и видео с места события.

На фестивале будет представлено отечественное и импортное гриль-оборудование, BBQ-эксперты проведут мастер-классы, можно будет продегустировать блюда из продуктов отечественных производителей мяса, рыбы и морепродуктов, увидеть решения по оформлению площадок для отдыха на природе, послушать выступления известных российских музыкантов.