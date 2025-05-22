МТС обеспечила связью 120 малых населенных пунктов Курской области

МТС с начала 2025 г. обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей 120 населенных пунктов Курского региона. Связь и мобильный интернет МТС появились в небольших поселках в 26 районах области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В результате проведенных работ по устранению цифрового неравенства пользоваться цифровыми сервисами МТС могут еще более 30 тыс. жителей Курской области. Больше всего малых населенных пунктов было подключено в Обоянском, Фатежском, Щигровском, Солнцевском и Золотухинском районах. В среднем, в каждом из них проживает порядка 200 человек. Самой малочисленной локацией оказалась деревня Миролюбово Фатежского района с населением менее 100 человек.

Расширение сети охватило не только сами населенные пункты, но и соседние локации, инфраструктурные объекты и автомобильные дороги, расположенные в зоне покрытия каждой базовой станции. Благодаря доступу к скоростному мобильному интернету предприниматели смогут использовать цифровые технологии для развития бизнеса, а местные жители и гости региона – общаться по видеосвязи с родными и пользоваться интернет-сервисами. Например, сеть LTE, которая появилась в деревне 1-я Воробьевка, поможет путешественникам определиться с маршрутом к знаменитому Музею-усадьбе Афанасия Фета. Природная красота этого имения в свое время восхищала Ивана Тургенева, который называл ее «маленькой Швейцарией», а Петр Чайковский – «приютом усталого поэта».

«Устранение цифрового неравенства является социальной задачей. В малых и небольших поселках проживает много представителей старшего поколения, которым необходимо оставаться на связи со своими детьми и внуками. Теперь им будет гораздо удобнее получать в электронном виде государственные услуги, использовать социальные и образовательные онлайн-сервисы. Мы в свою очередь, приложим все усилия, чтобы продолжать расширять сеть и улучшать покрытие там, где это необходимо курянам», — сказал директор МТС в Курской области Семен Розенберг.