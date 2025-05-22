Гейминг начинается с корпуса: Bloody представляет новые модели для ПК

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, продолжает расширять ассортимент игровых корпусов для ПК. Восемь новых моделей отличаются не только характеристиками, но и дизайном, однако объединяющим элементом стала прозрачная панель из закалённого стекла. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Корпуса Bloody BD-CC106, BD-CC114, BD-CC114F

Игровые корпуса типа Midi-Tower совместимы с материнскими платами ATX, mATX и mini-ITX. Внутри предусмотрены один отсек 2.5, два отсека 3.5 и семь слотов расширения. Максимальная длина видеокарты – 285 мм, блока питания – 140 мм, высота кулера процессора – 160 мм.

Внутри можно установить до восьми вентиляторов, а также жидкостного охлаждение 240 мм. У BD-CC114F в комплект поставки входят четыре 120-мм ARGB вентилятора.

Гейминг начинается с корпуса: Bloody представляет новые модели для ПК

Прочный корпус выполнен из металла толщиной 0.6 мм. Спереди расположены один порт USB 2.0, один USB 3.0 и один USB 3.1 Type-C. Габариты BD-CC106 и BD-CC114 составляют 200 х 482 х 350 мм, у BD-CC114F они чуть меньше – 200 х 477 х 350 мм. BD-CC106 весит 4.29 кг, BD-CC114 – 4.1 кг, а BD-CC114F – 4.66 кг.

Корпуса Bloody BD-CC115, BD-CC116

Модели типа Midi-Tower поддерживают материнские платы в форм-факторах ATX, mATX и mini-ATX. В каждом корпусе имеется по три отсека 2.5, два отсека 3.5, а также семь слотов расширения. Максимальная длина видеокарты – 340 мм, блока питания – 200 мм, высота кулера процессора – 165 мм. Внутри помещается до восьми вентиляторов, возможна установка жидкостного охлаждения 240 мм.

Обе модели выполнены из металла, толщина стенок корпуса – 0.6 мм. Габариты составляют 205 х 480 х 350 мм, вес – 4.88 кг. Из фронтальных разъемов предусмотрены один USB 2.0, один USB 3.0 и один USB 3.1 Type-C. У BD-CC116 боковая панель открывается как дверца, обеспечивая быстрый доступ к содержимому ПК.

Корпус Bloody BD-CC117F

Новинка типа Mini-Tower совместима с материнскими платами mATX и mini-ITX. Внутри располагается четыре отсека 2.5, два отсека 3.5 и пять слотов расширения. Максимальная длина видеокарты – 370 мм, блока питания – 190 мм, высота кулера процессора – 165 мм.

Внутри установлен 120-мм вентилятор. Всего можно разместить до пяти вентиляторов, а также жидкостное охлаждение 240 мм.

Корпус из металла получил прочные стенки толщиной 0.7 мм. Размер модели составляет 220 х 371 х 390мм, вес – 5.22 кг. Имеются порт USB 2.0, один разъем USB 3.0 и один USB 3.1 Type-C.

Корпус Bloody BD-CC118

Игровой корпус типа Midi-Tower предусматривает установку материнских плат mATX и mini-ITX. Внутри – два отсека 2.5, один отсек 3.5 и пять слотов расширения. Максимальная длина видеокарты – 330 мм, блока питания – 190 мм, высота кулера процессора – 165 мм. Можно установить до восьми вентиляторов и жидкостное охлаждение 240 мм.

Толщина стенок корпуса меньше, чем у других представленных моделей – 0.45 мм. Весит BD-CC118 всего 3.15 кг, размеры – 200 х 455 х 340 мм. Сбоку расположены два разъема USB 2.0 и один USB 3.0.

Корпус Bloody BD-CC119

Модель типа Midi-Tower поддерживает материнские платы формата ATX, mATX и mini-ITX. В корпусе имеется два отсека 2.5, сразу десять отсеков 3.5, а также семь слотов расширения. Максимальная длина видеокарты – 290 мм, длина блока питания – 200 мм, высота кулера процессора – 175 мм. Можно разместить до семи вентиляторов и жидкостное охлаждение 240 мм, либо 360 мм.

Корпус выполнен из особенно плотного металла, толщина стенок – 0.7 мм. Габариты модели составляют 230 х 477 х 465 мм, весит BD-CC119 8.44 кг. Из фронтальных разъемов предусмотрены два порта USB 3.0 и один USB 3.2 Type-C.

Новые корпуса от Bloody помогут собрать оптимальную игровую систему и отправиться покорять виртуальные миры. Вариативность доступных конфигураций позволяет подобрать модель таким образом, чтобы она вмещала все необходимые компоненты и полностью вписывалась в игровое пространство.

Новинки доступны для заказа в Merlion.