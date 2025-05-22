BPMSoft и Университет Решетнева объединят усилия в подготовке ИТ-специалистов

Компания «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft), российский разработчик low-code платформы BPMSoft, и Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева (Университет Решетнева) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере ИТ-образования. Об этом CNews сообщили представители «БПМСофт».

Партнерство стало частью академической инициативы «BPMSoft Образование», которую компания реализует в сотрудничестве с профильными вузами по всей стране. Стороны договорились о реализации совместных образовательных программ, развитии проектной деятельности студентов и содействии в стажировке и трудоустройстве выпускников. Предусмотрено также обучение и повышение квалификации преподавателей университета.

Инициатором сотрудничества выступила кафедра информационно-управляющих систем Института информатики и телекоммуникаций. Особое внимание будет уделено практико-ориентированной подготовке студентов направлений «Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы и технологии», «Программная инженерия», «Информационная безопасность», «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» и других ИТ-специальностей. Платформа BPMSoft будут применяться в изучении следующих дисциплин: «Программирование», «Системный анализ», «Технологии разработки программного обеспечения», «Моделирование ПО» и др.

Владимир Чанышев, директор партнерского департамента BPMSoft: «Наша цель — создавать экосистему подготовки специалистов, которые смогут уверенно чувствовать себя в современных цифровых реалиях. Университет Решетнева — один из сильнейших технических вузов страны, и для нас важно, что студенты будут изучать процессный подход и инструменты low-code на базе реального программного продукта, уже внедренного в бизнесе и госструктурах».

Светлана Москалева, руководитель Цифровой кафедры, доцент кафедры Информационно-управляющих систем: «Для нас ценно, что в рамках этого сотрудничества студенты получат не только теоретические знания, но и возможность на практике освоить современные ИТ-инструменты. Партнерство с BPMSoft открывает широкие перспективы для развития проектного обучения, стажировок и научной работы с индустриальным контекстом».

За полтора года к программе «BPMSoft Образование» присоединились 27 российских вузов. Проект нацелен на формирование нового поколения ИТ-кадров, способных работать с отечественными цифровыми решениями, востребованными в бизнесе и госуправлении.