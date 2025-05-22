Bell Integrator реализует проект по модернизации программного комплекса для финансовой корпорации в части формирования отчетности для БКИ

Компания Bell Integrator (ГК Softline) реализует проект по модернизации и технической поддержке программного комплекса финансовой корпорации в части формирования отчетности для БКИ (бюро кредитных историй). Для заказчика была разработана абсолютно новая, функциональная и актуальная версия программного обеспечения взамен устаревшей и не отвечающей текущим требованиям бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Специалисты Bell Integrator создали новый модуль, обеспечивающий выгрузку данных в заявленном Банком России формате для БКИ. В выгрузке присутствует более 450 показателей в различном сочетании финансовых признаков и параметров. Были проведены масштабные работы по модернизации справочников, расширению структур операционных данных и финансовых показателей, оптимизации функционала для удобства работы пользователей. В рамках технической поддержки разработанного модуля сотрудники Bell Integrator периодически вносят изменения в существующий программный код в соответствии с изменениями требований Банка России.

Особенностью работы над проектом является глубокая аналитическая проработка заявленных заказчиком бизнес-требований. Специалисты Bell Integrator находятся в постоянном контакте с Банком России для уточнения и согласования запросов, возникших в ходе работ по модернизации программного комплекса. Благодаря этому разработанный код наилучшим образом адаптирован и удобен для решения бизнес-задач заказчика. Другой отличительной чертой проекта стала сложная структура данных и жесткий контроль приема отчетности со стороны БКИ.

Новая разработка Bell Integrator позволяет финансовой корпорации формировать качественную отчетность для БКИ в соответствии с актуальным форматом, заявленным Банком России, что повысило эффективность и скорость работы организации.

«Bell Integrator принял вызов, успешно решил и продолжает решать сложные бизнес-задачи, поступающие от заказчика. Новый модуль, разработанный специалистами нашей компании, функционирует во всех отделениях корпорации в России», – отметила Елена Поспелова, руководитель проекта Bell Integrator.