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Завершился пилотный проект внедрения Axelot WMS в «Строй-Альянс»

Внедрение Axelot WMS позволило компании «Строй-Альянс» снизить период адаптации сотрудников и повысить точность выполнения складских операций. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

«Строй-Альянс» совместно с Axelot успешно завершила пилотный проект по внедрению системы управления складом Axelot WMS. Система Axelot WMS повысила качество и управляемость складскими операциями в «Строй-Альянс». Ошибки сократились, ускорилась адаптация сотрудников, а логистические процессы стали прозрачными и отслеживаемыми.

Проект внедрения начался с комплексного обследования складских процессов командой Axelot, специализирующейся на логистическом аудите. Данные, полученные в ходе этого этапа, легли в основу конфигурации Axelot WMS, настроенной в соответствии с особенностями складских процессов компании «Строй-Альянс».

Параллельно с внедрением Axelot WMS компания «Строй-Альянс» переходила на новую корпоративную информационную систему (КИС). Возможности КИС в части детализации учета и организации процессов были напрямую связаны с реализованной в WMS моделью адресного учета, поэтому у заказчика получилось создать их «с нуля».

Раньше не было возможности учитывать в системе упаковки с дробными коэффициентами. Учет велся только в базовой единице измерения – квадратных метрах. Теперь благодаря Axelot WMS можно регистрировать товары в различных упаковках с любыми коэффициентами. Например, 1,56 кв.м или 1,8 кв.м.

Проектная команда настроила интеграцию WMS с новой корпоративной информационной системой с помощью Datareon Platform. Специалисты Axelot провели работы как со стороны Axelot WMS, так и со стороны КИС. Интеграция поддерживает актуальное состояние нормативно-справочной информации и обеспечивает тождественность данных о складских операциях и остатках.

Пилотный проект показал, что внедрение Axelot WMS позволило сократить период обучения новых сотрудников с одной-двух недель до одного-двух часов, повысить точность отслеживания товаров, снизить количество ошибок и увеличить плотность хранения складских запасов.

Axelot WMS помогает компании «Строй-Альянс» учитывать партии продукции, исключать ошибки на отгрузке и контролировать действия персонала. Кроме того, благодаря WMS у компании появилась возможность всегда иметь под рукой актуальные данные о складских запасах в требуемой степени детализации.

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