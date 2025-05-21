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В самом интернет-активном городе Башкирии усилили покрытие 4G

За последний год потребление мобильного трафика на одного абонента в Сибае увеличилось на 23%. В ответ на растущий спрос «МегаФон» запустил дополнительную инфраструктуру связи в жилых кварталах. Телеком‑оборудование обеспечивает устойчивый голосовой сигнал и скорость передачи данных до 200 Мбит/с в многоквартирных зданиях и на прилегающей территории. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Технические специалисты оператора провели работы в восточной части города — в кварталах внутри улиц Заки Валиди, Чайковского, Интернациональной и проспекта Горняков. Помимо жилых домов, здесь расположены учебные, торговые, спортивные и медицинские учреждения.

Чтобы жители получили стабильный и быстрый мобильный интернет, инженеры задействовали сразу низкие, средние и высокие диапазоны частот. Такое решение позволило охватить максимальную территорию и здания разной этажности, давая оптимальный радиус покрытия в условиях городской застройки.

«Если год назад наши абоненты в Сибае в среднем использовали по 22 ГБ интернет‑данных в месяц, то сейчас речь уже о 27 ГБ. Такое повышение нагрузки в уже заселенных районах служит сигналом для развертывания дополнительных мощностей и увеличения пропускной способности. После запуска нового оборудования дата-трафик в зоне его действия ежемесячно растет на 40%», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин.

Как показывает big data оператора, в среднем городским жителям в республике сейчас необходимо по 22 ГБ интернет-данных в месяц. Рекордсменами являются как раз сибайцы с показателем 27 ГБ. Также в топ-3 — жители Белорецка и Ишимбая, которые используют по 26 и 25 ГБ соответственно.

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