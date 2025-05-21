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«Свеза» внедряет машинное зрение на комбинате в Вологодской области

Лесопромышленная группа «Свеза» внедряет машинное зрение на производственных линиях комбината в Вологодской области. Собственная разработка компании поможет отслеживать дефекты шпона в реальном времени, повысить качество продукции и сократить производственные потери. Инвестиции в проект составят более 17 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Свезы».

Технология была разработана инженерами центра технологических решений «Свезы» в 2022 г. С тех пор умные сканеры были установлены на комбинатах группы в Костроме, Мантурове и Санкт-Петербурге. С их помощью удалось добиться точности сортировки более 95%. Весной 2025 г. лучшую практику тиражировали и на комбинат в Новаторе Вологодской области.

Камера машинного зрения устанавливается на высокопроизводительную линию лущения шпона. В режиме реального времени она сканирует такие дефекты, как «грубое лущение», «риска» и «царапина», а затем сообщает о них оператору. Автоматизированный процесс позволяет оперативно исправлять дефекты, сокращать расходы на производство и выпускать шпон более высоких сортов.

«Сейчас на комбинате в Новаторе завершается первый этап установки машинного зрения на линии лущения. Смонтирована камера, опоры и шкаф управления, проложены кабельные трассы, а информационная панель выведена на пульт оператора. На днях проведем пуско-наладочные работы, отладим все процессы и корректность работы архива», — сказал Алексей Сухих, руководитель службы по инвестициям новаторской «Свезы».

Следующий этап проекта — автоматизация процесса стопоукладки. Камеры, разработанные специалистами «Свезы», заменят импортные аналоги и смогут сортировать шпон не только по дефектам, но и по цвету. Это еще больше повысит точность отбора и позволит выпускать продукцию премиальных сортов.

Полностью завершить проект планируют в августе 2025 г. В результате комбинат в Новаторе станет одной из самых технологичных площадок группы — с полностью автоматизированной системой визуального контроля, не зависящей от зарубежных решений.

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