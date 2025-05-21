Созданы цифровые копии послевоенных газет Ленинградской области

В 2025 г. корпорация «Элар» завершила проект по оцифровке региональной печати для Ленинградской областной универсальной научной библиотеки, создав электронные копии подшивок районных газет «Знамя труда» и «Балтийский луч» за 1997–2001 гг. и 1968–1978 гг. соответственно.

Этот долгосрочный проект стал продолжением серии успешных инициатив, начавшихся еще в 2010 г., когда была создана электронная коллекция «Местная печать», которая является одним из важнейших фондов Ленинградской областной библиотеки — современного многофункционального центра культуры, науки и образования региона. Библиотека активно использует цифровые технологии для популяризации краеведческих знаний, проведения мероприятий и поддержки образовательных программ. За годы работы было оцифровано более 16 тыс. страниц различных изданий, включая газеты «Маяк», «Ладога», а также подшивки «Знамя труда» и «Балтийский луч» за другие годы.

«Новые цифровые копии войдут в состав коллекции «Периодические издания и краеведческие материалы», — сказала заведующая отделом краеведения Вера Топунова. — Они предназначены для исследователей, историков, преподавателей и будут представлены на Губернских чтениях «Мир книги — мир библиотеки».

Процесс оцифровки периодических изданий включал несколько производственных этапов, каждый из которых учитывал состояние и качество подшивок, а также индивидуальные требования заказчика. В работе над проектом задействован большой штат специалистов «Элар» — операторы сканирования, специалисты по индексированию данных, технологи и сервис-инженеры. Они проводят необходимую калибровку оборудования для каждого конкретного задания. Сканирование осуществляется на профессиональных отечественных планетарных сканерах, предназначенных для бережной бесконтактной оцифровки даже ветхих и поврежденных оригиналов.

«В «Элар» мы понимаем, что оцифровка — это сложный технологический процесс, требующий высокой квалификации и современного оборудования. Мы располагаем 350 профессиональными сканерами, включая планетарные и поточные модели, что позволяет быстро и качественно обрабатывать любые массивы документов. Наши технологии включают более 12 уникальных алгоритмов с применением ИИ, а каждый этап проходит строгий контроль качества. Специалисты «Элар» обладают глубокими знаниями в работе с различной документацией, что помогает учитывать все нюансы проектов. Мы гордимся тем, что нас выбирают крупнейшие музеи, архивы и библиотеки страны, и продолжаем развивать наши компетенции в области оцифровки и управления информацией», — отметил директор департамента по маркетингу корпорации «Элар» Артём Вартанян.