Рынок IBP систем 2025

Что такое IBP

IBP (Integrated business planning), интегрированное бизнес-планирование — это современная концепция управления компанией, которая описывает и воплощает процесс по переводу бизнес-целей компании в четкий кросс-функциональный план деятельности.

Если говорить простыми словами, то IBP — это система сквозного планирования, объединяющая планы всех функциональных блоков компании: маркетинг, продажи, производство, транспорт, логистика, финансы и другие функции реализуют процесс планирования совместно — по единой методологии, на основе сквозных формальных связей между показателями и в единой системе.

Такой подход позволяет максимально оптимизировать деятельность компании и помочь в достижении ее целей. Консультанты компании McKinsey в своем исследовании 2022 года назвали IBP «лучшим способом управления бизнесом».

Обычно контур IBP включает все элементы планирования продаж и операций (S&OP):

Планирование спроса

Планирование маркетинга и продаж

Планирование операций (производства)

Планирование поставок

Планирование логистики

а также некоторые дополнительные элементы, такие как:

Планирование финансов

Планирование инвестиций

Планирование персонала

Планирование КПЭ и др.

Подробнее об отличиях IBP и S&OP можно прочитать в статье «Что такое S&OP и в чем его отличия от интегрированного бизнес-планирования».

Как сложилась ситуация на российском рынке IBP систем

В современных компаниях, применяющим методы сбора, обработки и анализа данных в максимально возможном объеме, планирование даже одной функции (например, производства или логистики) — это большая сложная задача. Планирование деятельности даже одного функционального блока средней или крупной компании практически невозможно без автоматизации.

Очевидно, что интегрированное планирование деятельности всей компании (как совокупности всех ее процессов и функций) тем более нельзя представить без соответствующей информационной системы.

Подобные системы впервые появились на западе в 80-х годах прошлого века. В начале 2000-х годов такие системы как SAP APO, Anaplan, Quintiq и другие стали постепенно применяться в российских компаниях. К 20-м годам XXI века системы IBP существенно эволюционировали.

В системах нового поколения появилось множество инструментов работы с большими массивами данных и их визуализации, настройки интерфейсов, интеграций и многое другое.

Рынок российских систем интегрированного планирования по-настоящему начал формироваться в начале 2020-х годов. Пока он молодой, но при этом уже достаточно зрелый. Важным плюсом почти всех российских систем интегрированного планирования является как раз их новизна. Она, во-первых, обуславливает новый технологический стек; во-вторых, зрелость и комплексность методологических подходов, заложенных в системы — поскольку разработчики новых систем имели возможность воплотить в них весь опыт и инструментарий планирования деятельности, накопленный к настоящему моменту.

По состоянию на 2025 год на российском рынке существует более 10 отечественных систем, относящихся к классу IBP. Среди них можно выделить несколько лидеров — по функциональным возможностям и технологическим характеристикам. С 2023 г. эксперты CNews Маркет составляют рейтинг российских IBP систем — с актуальной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.

Среди лидеров рейтинга 2024 года:

1.Knowledge Space (KS)

2.Novo Forecast Enterprise

3.Форсайт. Аналитическая платформа

4.In.Plan

5.Optimacros

Можно уверенно утверждать, что в России сложился высококонкурентный рынок систем интегрированного планирования. Это несомненно выгодно заказчикам таких систем, поскольку вендоры продолжают их активно развивать для достижения своих рыночных целей.

При этом уже сейчас видна тенденция к формированию олигополии, при которой большая часть всех внедрений будет приходиться на трех-четырех лидеров рынка, предоставляющих наиболее качественные решения за оптимальные деньги.

Кто пользователи?

В каких компаниях наиболее целесообразно применять IBP? Это, наверное, один из главных вопросов, касающихся темы IBP, которым задаются представители российского бизнеса. Его можно задать и по-другому: «Как понять, что компании нужна система IBP?».

Это сложный вопрос, на который нельзя дать простой ответ, но можно задать направление ответа. Эксперты рынка сходятся на том, что:

А) практически любой средней и крупной компании нужна система IBP (планировать упрощено, на уровне отдельных функций и без сквозной автоматизации может себе позволить только малый бизнес);

Б) ответ на вопрос: «Нужно ли внедрять IBP?», — заключается в зрелости компании.

Как понять — зрелая компания или нет? Есть много критериев. За их оценкой и итоговым «диагнозом» необходимо обращаться к специалистам по IBP — благо рынок экспертов в этой области также постепенно развивается и растет.

Для примера можно сказать, что если в компании не налажены процессы регулярного планирования внутри различных функций (производство, продажи, запасы...), то говорить о внедрении IBP точно рано. Также важен критерий зрелости компании в части корпоративной культуры (в частности, культуры кроссфункциональных коммуникаций) и многие другие.

Если же компания имеет в арсенале готовые методики и инструменты планирования всех ключевых функциональных блоков, заинтересована в повышении эффективности на стыке функций, применяет практики регулярного конструктивного общения между блоками, то возможно ей стоит задуматься о старте проекта по внедрению IBP.

Еще одним важным критерием для начала такого проекта является осознание его масштаба, трудоемкости и стоимости — проекты реализации IBP систем просто по своей природе (сложной и комплексной) не бывают быстрыми, легкими и дешевыми.

Наверное, именно поэтому в России лидерами по внедрению IBP являются крупные компании — они достаточно зрелые и могут себе позволить такой масштабный проект. При этом есть и другая — отраслевая точка зрения — есть отрасли, в которых компании просто не могут себе позволить НЕ внедрить IBP. Это, прежде всего, компании из FMCG и Retail. Логика здесь простая — чем масштабнее товарооборот и чем ниже средняя рентабельность по отрасли, тем дороже ошибка при планировании. Соответственно, тем выше потребность в детальном и точном плане — и, как следствие, в системе IBP.

Среди российских компаний пока мало кейсов внедрения полного цикла IBP, но многие компании идут по пути постепенного внедрения элементов IBP и их «стыковки» друг с другом. Среди них можно назвать: Газпром нефть, НЛМК, Норильский никель, Еврохим, Сибур, ТВЭЛ, X5 Group, Мираторг, Дикси, Mars, Черкизово, NovaBevGroup, Московская Пивоваренная компания, Efes, Акрихин, ПИК, Самолет, ЛСР, Комос групп, Технониколь.

Какие эффекты дает внедрение IBP?

Система интегрированного бизнес-планирования охватывает все области деятельности компании. По этой причине эффекты от внедрения наблюдаются практически во всех аспектах деятельности — от основных производственных процессов до управленческих функций.

Среди основных эффектов от внедрения системы IBP:

Увеличение скорости и качества всех процессов планирования при одновременном снижении их трудоемкости

Увеличение объема продаж и уровня сервиса

Рост производительности и сокращение потерь

Сокращение объема и ускорение оборачиваемости запасов

И многие другие.

В результате компания, внедрившая полную цепочку IBP, повышает интегральную эффективность, измеряемую показателям рентабельности, на несколько процентных пунктов.

Подробнее об эффектах от внедрения IBP системы с количественными оценками можно узнать в материале «Что такое интегрированное бизнес-планирование и какие бизнес-эффекты оно может дать?».

Обсуждение темы IBP на российском рынке

27 мая состоится первая в России конференция, посвященная системам интегрированного бизнес-планирования — Рынок IBP 2025.

На конференции будет дан обзор рынка российских IBP систем, будут обсуждаться темы практического применения IBP в российских компаниях и самое главное — будут представлены практические кейсы цифровизации IBP в компаниях разных отраслей: FMCG, Retail, Fashion индустрии, логистики, транспорта, фармацевтики и других.

Участие в конференции для компаний-заказчиков бесплатное. Регистрируйтесь по ссылке.