В России появится «цифровое небо» и «цифровое транспортное право»

В России создается концепция, объединяющая сферы воздушного, космического и цифрового пространств в единую среду с общими стандартами и регулирующим законодательством.



Небесное цифровое пространство

Работа над проектом концепции «Цифрового неба России» должна завершиться к 16 июля 2025 г., после чего его направят на согласование в Минтранс, Минэкономразвития и другие ведомства, выяснил РБК.

Концепция объединит все существующие в стране технологии и платформы из сфер воздушного, космического и цифрового пространств в общую среду.

Разработка ведется по поручению Андрея Белоусова от 2023 г., когда он находился в статусе первого зампреда Правительства (сейчас занимает пост министра обороны). Ее ведут АО «ГЛОНАСС» совместно с «Платформой НТИ» и группой экспертов.

Общее законодательство

Для функционирования «Цифрового неба России» предполагается также создание новой отрасли права — «цифровое транспортное право».

viarprodesign на Freepik Разрозненность воздушного, космического и ИT-законодательства затрудняет работу авиабеспилотников

Межотраслевое регулирование стало одной из ключевых идей документа, так как, например, беспилотные воздушные суда должны учитывать одновременно воздушное, космическое и ИT-законодательство, которые сейчас разрознены.

Обмен данными

Единая цифровая модель воздушного пространства и низких орбит будет учитывать все типы аппаратов и их взаимодействие, а управляться — искусственным интеллектом и людьми.

Это должно устранить проблемы с обменом данными между разными аппаратами, использующими разные технологии.

Планируется разработать стандарты для совместной работы различных элементов сети, чтобы они могли эффективно взаимодействовать на разных орбитах и уровнях, а также ввести стандарт обмена данными между спутниками («межспутниковый роуминг»).

Связь и навигация

Воздушно-космические сети являются важными объектами инфраструктуры, их регулирование обеспечит связь и навигацию.

Низкая околоземная орбита является глобальным ресурсом, чрезмерное использование которого может затруднить доступ для всех желающих из-за их загруженности тысячами спутников разных операторов, говорится в проекте концепции. Авторы документа отмечают необходимость ввести правила по количеству спутниковой группировки и частотам, необходимым для выполнения конкретных задач, чтобы не дублировались функции и оставалась физическая возможность работы спутниковых группировок.

С учетом непрерывного роста трафика в России есть риск увеличения дефицита радиочастот, поэтому предлагается ввести ограничение для справедливого распределения этого ресурса между операторами.

Несмотря на то, что концепция «цифрового неба» включает много разных элементов, на данный момент ключевую роль играют технологии связи, сказал изданию представитель АО «ГЛОНАСС». По его словам, 70% территорий России не обеспечены мобильной связью, поэтому для интеграции и идентификации дронов в едином воздушном пространстве нужно развивать гибридные сети связи.

Гибридные сети позволяют объединять наземные станции и спутниковые каналы на базе единого стандарта для работы на мобильных устройствах. Там, где прием сигнала от наземных сетей будет затруднен (в удаленных населенных пунктах, горах и т.д.), смартфон или планшет смогут переключиться на спутник.

Безопасность

Концепция «Цифровое небо» сможет усилить безопасность воздушного, космического и цифрового пространства, полагает гендиректор аэрокосмической корпорации «Новый космос» Антон Алексеев: «На фоне роста киберугроз и технологической конкуренции объединение этих пространств в единую систему логично».

Разрабатываемая концепция учитывает также риск появления в перспективе ближайших нескольких лет новейших суперкомпьютеров, способных взламывать существующие способы защиты, что сделает небезопасными многие традиционные алгоритмы криптографии.

«Если Россия не начнет заранее переходить на новые алгоритмы шифрования, через несколько лет защита данных окажется под угрозой», — подчеркнул Алексеев.