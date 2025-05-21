«Первый Бит» реализовал переход производителя опор освещения «Легион» с «1С:УПП» на «1С:ERP» за девять месяцев

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» осуществил переход с устаревающей системы «1С:Управление производственным предприятием» («1С:УПП») на современную «1С:ERP» для Уральского производственного комплекса НПО «Легион», специализирующегося на изготовлении опор освещения. Проект был реализован в сжатые сроки без остановки операционной деятельности предприятия. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Основной задачей стала модернизация ИТ-инфраструктуры в связи с предстоящим прекращением поддержки «1С:УПП» в 2026 г.

В ходе проекта специалисты «Первого Бита» автоматизировали 100 рабочих мест, охватив все ключевые бизнес-процессы компании. Были оптимизированы управление продажами, планирование производства, организация закупок, складской учет, кадровый учет и расчет заработной платы, управление денежными потоками, бухгалтерский и налоговый учет, а также расчет себестоимости продукции.

«Особое внимание было уделено производственным процессам. Для отдела производства разработаны специализированные рабочие места с интуитивно понятным интерфейсом, что позволило сократить время на выполнение рутинных операций. Создан отчет о производстве за смену, обеспечивающий оперативный контроль выполнения заказов», – сказал руководитель внедрения офиса центральный компании «Первый Бит» в Екатеринбурге Алексей Мущинкин.

Важным достижением стала автоматизация нестандартного процесса цинкования продукции на сторонних мощностях. Система учитывает движение полуфабрикатов и возврат готовой продукции, что добавило гибкости в процесс выпуска товаров, повысило точность учета и открыло новые горизонты для управления качеством: перед поступлением на склад оцинкованная продукция проходит проверку по специфическим стандартам.

«Для нас было принципиально важно не просто перенести данные из старой системы, а создать инструмент для повышения эффективности управления предприятием. «Первый Бит» предложил комплексное решение, полностью соответствующее нашим требованиям», – отметила представитель компании НПО «Легион» Наталья Хорькова.

Реализация проекта заняла девять месяцев и была выполнена с опережением графика. В результате производственная компания получила современную ERP-систему, обеспечивающую рост производительности, снижение ошибок и прозрачность всех бизнес-процессов. Кроме того, в рамках проекта была создана «база знаний» – инструкция, помогающая пользователям быстро адаптироваться к новым алгоритмам работы и функционалу системы.