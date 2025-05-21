МТС запустила умный жилой комплекс на берегу Амурского залива

МТС сообщает о реализации проекта по цифровизации жилого комплекса комфорт-класса «Чайка» в пригороде Владивостока, в районе Академгородка. МТС внедрила цифровые сервисы для умного дома на территории более 30 тыс. кв. метров. Проведенные работы позволили повысить безопасность и комфорт для жильцов 820 квартир нового ЖК. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В жилом комплексе «Чайка» развернута система умного дома с контролем доступа на территорию и комплексной системой видеонаблюдения. Теперь на закрытую территорию паркинга и дома могут попасть только автомобили и люди, находящиеся в «белом» списке - система распознает их автоматически. Вход в подъезд регулируется умным домофоном, а на нужный этаж - системой контроля и управления доступом. Все цифровые сервисы интегрированы в единую платформу в виде бесплатного мобильного приложения VDome, которым пользуются все жильцы.

«Цифровая недвижимость — тренд последних лет. Умные дома отличает высокий уровень безопасности и комфорта, поэтому застройщики в Приморском крае еще на этапе проекта активно начинают задумываться о внедрении цифровых сервисов для будущих новоселов. С 2021 г. объем ввода умного жилья в России увеличился более чем в четыре раза, а доля новостроек с элементами умного дома уже превысила 10%. В прошлом году в России только наша компания оцифровала новые жилые комплексы для почти трех десятков крупных застройщиков, в том числе пять ЖК, построенных во Владивостоке. Так, ранее мы реализовали комплексный проект по цифровизации ЖК «Эко-хаус Пастораль» на Садгороде. Здесь работает система контроля доступа на парковку, умный домофон, наружное и внутреннее видеонаблюдение, а также установлены умные счетчики с автоматической передачей показаний», – сказала директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.