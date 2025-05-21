«МегаФон» ускорил мобильный интернет в одном из самых качающих сел Черноземья

С начала 2025 г. в селе Каширское, где проживает более 4000 человек, трафик в глобальной сети вырос почти на треть. Его жители все активнее смотрят видео, общаются в мессенджерах и пользуются другими цифровыми сервисами. Инженеры «МегаФона» установили здесь новое телеком-оборудование, которое увеличило скорость мобильного интернета до 50 Мбит/с. Такого уровня достаточно, чтобы обмениваться «тяжелыми» файлами и смотреть видеоконтент в высоком качестве. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое оборудование работает в нескольких частотных диапазонах, которые обеспечивают максимальный радиус покрытия и повышенную скорость передачи данных. Его запуск позволит снизить нагрузку на действующие базовые станции, усилить качество связи и увеличить емкость сети.

Село Каширское находится в 40 км от Воронежа на реке Хворостань и является административным центром одноименного района. Рядом с населенным пунктом проходит федеральная автодорога М-4 («Дон»). Базовые станции оператора обеспечивают связь как для жителей села, так и для водителей и пассажиров, следующих по трассе.

«Развитие телеком-инфраструктуры в Воронежской области позволяет повысить качество жизни жителей региона. С помощью мобильного интернета становится проще получать госуслуги, заказывать товары и совершать платежи, получать образование или работать в дистанционном формате, – отметил директор «МегаФона» в Воронежской области Павел Фомин. – С запуском нового телеком-оборудования абонентам в селе Каширское стало комфортнее пользоваться услугами связи. Как показывает обезличенная аналитика, с начала года среднедневный трафик жителей поселения вырос на 26%, а продолжительность голосовых вызовов уже превышает 450 тыс. минут в месяц».

Жителям поселения также доступна технологии VoLTE, когда звонки совершаются через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума.