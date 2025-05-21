CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» ускорил мобильный интернет в одном из самых качающих сел Черноземья

С начала 2025 г. в селе Каширское, где проживает более 4000 человек, трафик в глобальной сети вырос почти на треть. Его жители все активнее смотрят видео, общаются в мессенджерах и пользуются другими цифровыми сервисами. Инженеры «МегаФона» установили здесь новое телеком-оборудование, которое увеличило скорость мобильного интернета до 50 Мбит/с. Такого уровня достаточно, чтобы обмениваться «тяжелыми» файлами и смотреть видеоконтент в высоком качестве. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое оборудование работает в нескольких частотных диапазонах, которые обеспечивают максимальный радиус покрытия и повышенную скорость передачи данных. Его запуск позволит снизить нагрузку на действующие базовые станции, усилить качество связи и увеличить емкость сети.

Село Каширское находится в 40 км от Воронежа на реке Хворостань и является административным центром одноименного района. Рядом с населенным пунктом проходит федеральная автодорога М-4 («Дон»). Базовые станции оператора обеспечивают связь как для жителей села, так и для водителей и пассажиров, следующих по трассе.

«Развитие телеком-инфраструктуры в Воронежской области позволяет повысить качество жизни жителей региона. С помощью мобильного интернета становится проще получать госуслуги, заказывать товары и совершать платежи, получать образование или работать в дистанционном формате, – отметил директор «МегаФона» в Воронежской области Павел Фомин. – С запуском нового телеком-оборудования абонентам в селе Каширское стало комфортнее пользоваться услугами связи. Как показывает обезличенная аналитика, с начала года среднедневный трафик жителей поселения вырос на 26%, а продолжительность голосовых вызовов уже превышает 450 тыс. минут в месяц».

Жителям поселения также доступна технологии VoLTE, когда звонки совершаются через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Где хранить все самое ценное в 2025 году? Обзор популярных облачных сервисов

Google Chrome начнет самостоятельно менять пароли пользователей. Кого коснется

Склад без людей, магазин без смен: как WFM помогает управлять розницей в эпоху кадрового дефицита и роботизации

Ученые из Японии создали камеру, которая способна снимать голограммы внутренних органов

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» стабильно работает при нагрузке более 4 000 бизнес-процессов в секунду

В России произошел сбой в работе мобильного интернета из-за атак БПЛА

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153