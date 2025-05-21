ITFB Group и CraftTalk объявляют о стратегическом партнерстве в сфере HR-технологий и автоматизации коммуникаций

Компании ITFB Group и CraftTalk подписали соглашение о технологическом сотрудничестве. В рамках соглашения ITFB Group становится официальным интегратором решений CraftTalk, а CraftTalk – стратегическим партнером ITFB Group. Об этом CNews сообщили представители ITFB Group.

В рамках соглашения ITFB Group реализует решения CraftTalk в направлении рекрутинговых решений, а также в других проектах, где востребованы интеллектуальные чат-боты и чат-ассистенты: при работе с колл-центрами, платформами телемаркетинга, онбординга сотрудников и асессмента специалистов. В свою очередь, CraftTalk становится партнером решения Polina AI для задач автоматизации поиска, оценки и отбора кандидатов.

Сотрудничество основано на успешном опыте совместной работы над предыдущими проектами. В настоящее время ИИ чат-бот CraftTalk интегрируется в платформу Polina AI для автоматизации текстового взаимодействия с кандидатами и назначения собеседований в популярных мессенджерах и на работных сайтах.

Благодаря этому сотрудничеству компании смогут предложить HR-специалистам и другим клиентам единую экосистему взаимодействия с кандидатами.

Polina AI — ИИ-помощник для рекрутинга, который решает задачу автоматизации поиска, оценки и отбора кандидатов. За один час Polina AI может найти и оценить 300 резюме кандидатов, составить список подходящих соискателей, подготовить подробный отчет в соответствии с заданными требованиями, определить недостающие компетенции и вопросы для собеседования, а также назначить встречи и провести предварительные интервью при массовом подборе персонала.

CraftTalk — российский разработчик ИИ-платформы управления знаниями и текстовыми коммуникациями для поддержки, маркетинга и продаж с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Платформа создана для оказания услуг контакт-центра в текстовом режиме, работающий в web-чатах, мессенджерах, социальных сетях, e-mail.

«Это партнерство — логичное продолжение нашей совместной работы, где мы убедились в эффективности интеграции CraftTalk и Polina AI. Автоматизация рутинных процессов в рекрутинге и HR — ключевой тренд, и теперь мы можем предложить рынку еще более мощные решения. Чат-боты CraftTalk отлично дополняют возможности Polina AI, а их гибкость позволяет масштабировать технологию не только на подбор персонала, но и на другие бизнес-задачи», — сказал Вадим Казанцев, исполнительный директор ITFB Group.

«Мы рады усилить наше партнерство с ITFB Group. Интеграция нашей платформы с Polina AI создает перспективное решение для HR-сектора, сочетающее передовые технологии искусственного интеллекта с удобными каналами коммуникации. Это позволит компаниям вывести процессы подбора персонала на качественно новый уровень», — сказал Денис Петухов, генеральный директор компании CraftTalk.