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ИТ-интегратор Auxo провел тестирование СУБД Platform V Pangolin DB

Российский ИТ-интегратор Auxo провел тестирование реляционных систем управления базами данных (СУБД) Platform V Pangolin DB и MS SQL Server совместно с высоконагруженной системой «1С:Предприятие».

Тестирование показало, что СУБД Platform V Pangolin DB от «СберТеха» демонстрирует более высокую производительность по сравнению с MS SQL Server 2022 от Microsoft. Российский продукт эффективно работает с данными в условиях высокой нагрузки. Эксперты подтвердили, что СУБД способна полностью заменить иностранное решение и всесторонне отвечает задачам импортозамещения.

Для нагрузочного тестирования использовалась демобаза «1С:ERP Управление Предприятием 2» со встроенной в нее конфигурацией «:Тест-Центр». Она позволяет моделировать работу предприятия без участия реальных пользователей, что позволяет оценивать применимость, производительность и масштабируемость информационной системы в реальных условиях.

Контроль и анализ состояния ресурсов и работы серверов выполнялись с помощью двух инструментов: Platform V Kintsugi для мониторинга Platform V Pangolin DB и Windows Performance Monitor — для MS SQL Server. Тестирование проводилось при идентичных аппаратных ресурсах сервера СУБД и равном количестве замеров бизнес-операций. Система российского вендора оказалась более производительной в такой ключевой и традиционно длительной операции как «Закрытие месяца».

По итогам тестирования APDEX Platform V Pangolin DB оказался на 3,5% выше, чем у MS SQL Server. В таких операциях как «Закрытие месяца (Обновление состояния)», «Формирование заданий к закрытию месяца (Внеоборотные активы)», «Установка цен номенклатуры для документа», «Заполнение объектов по статистике (Общий модуль)», «Приходный кассовый ордер (Провести и закрыть документ)», отечественная СУБД продемонстрировала превосходство в быстродействии. Прирост производительности согласно показателю APDEX составил от 5 до 20%.

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